Bilim Teknoloji
27.01.2026 17:40

Venüs'te görkemli bir meteor yağmuru bekleniyor

Bilim insanları, binlerce yıl önce parçalanan dev bir asteroidin kalıntıları nedeniyle Temmuz ayında Venüs atmosferinde görkemli bir meteor yağmuru beklendiğini açıkladı. Dünya'dan izlenmesi zor olan bu doğa olayı, komşu gezegende adeta bir görsel şölen yaratacak.

Venüs'te görkemli bir meteor yağmuru bekleniyor

Venüs yörüngesine çok yakın hareket eden ve aynı yörüngeyi paylaşan iki gizemli asteroidi (2021 PH27 ve 2025 GN1) incelemeye aldı. İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden (INAF) Albino Carbognani liderliğindeki ekip, bu iki gök cisminin aslında yaklaşık 20 bin yıl önce tek bir parça olduğunu ortaya çıkardı. Güneş’e çok yaklaşan ana asteroidin, aşırı ısınma ve hızlı dönme (YORP etkisi) sonucu parçalandığı ve arkasında devasa bir toz bulutu bıraktığı belirlendi.

Simülasyonlar, bu kadim parçalanmadan kalan toz akıntısının Venüs'ün yoluyla kesişeceğini gösteriyor. 5 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenen bu olayda, milimetrik boyutlardaki binlerce parçacık Venüs atmosferine girerek yanacak ve gezegenin semalarında yoğun bir meteor yağmuru oluşturacak.

Dünya’dan izlemek mümkün mü?

Uzmanlar, bu olayın Dünya'dan gözlemlenmesinin oldukça zor olduğu konusunda uyarıyor. Ancak "ateş topu" olarak adlandırılan ve Ay kadar parlak olan çok büyük meteorlar yeryüzünden seçilebilecek. Bilim insanları, bu tür meteor yağmurlarının gelecekte Venüs’e gönderilecek EnVision veya DAVINCI gibi uzay araçlarıyla doğrudan yörüngeden izlenebileceğini belirtiyor.

Dünya'daki meteor yağmurlarının çoğu kuyruklu yıldız kalıntılarından oluşurken, Venüs’teki bu durum tıpkı Aralık ayındaki Geminid (İkizler) meteor yağmuru gibi bir asteroidin parçalanmasından kaynaklanıyor. Bu durum, Güneş Sistemi’ndeki asteroidlerin evrimi ve gezegenler üzerindeki etkilerini anlamak açısından tarihi bir önem taşıyor.

