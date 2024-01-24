UUİ'de Deney 3: Uzay görevleri için mikroalgal yaşam destek üniteleri

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı deneylerine hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor.

Gezeravcı, bugün uzay görevi için mikroalg yaşam destek üniteleri alanında Boğaziçi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu'nun sorumluluğundaki "UzMAn" deneyini yapacak.

Bu deneyle, dünyada zorlu koşullara adapte olan mikroalg türlerinin yerçekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testlerinin gerçekleştirilmesi, metabolik değişikliklerinin incelenmesi, karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi için kapalı sistemlere yaşam destek ünitesi geliştirilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımda, UzMan deneyine ilişkin şunları kaydetti;

Deney 3: UzMAn. Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan UzMAn deneyi ile; Dünya genelindeki karbondioksit yutak alanlarının önemli bir bölümünü oluşturan alglerin, uzay koşullarında nasıl büyüdüğü ve hayatta kaldığı anlaşılmak isteniyor. Antarktika gibi zorlu ortamlarda yaşayabilen mikroalg türlerinin mikro yerçekimi ortamında karbondioksit emerek oksijen üretme davranışları ve metabolizmalarındaki değişiklikler gözlemlenerek, “Bu mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmaları mümkün olur mu?” sorusunun cevabı aranıyor.

Deneyin tanımı: Uzay görevleri için mikroalgal yaşam destek üniteleri

Misyonun temel amacı, mikroalglerin uzay koşullarında nasıl büyüdüğünü ve hayatta kalabildiğini anlamak. Mikroalgler, su içinde yaşayan küçük mikroskobik canlılardır ve fotosentez yaparak karbondioksiti oksijene çevirebilirler. Bu özellikleri, uzay istasyonunda bulunan yaşam destek sistemleri için çok önemli.

Bu deneyde, dünyadaki zorlu ortamlarda yaşayabilen mikroalgler, özellikle Antarktika'dan toplanan türler, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda test edilecek. Araştırmacılar, bu alglerin uzaydaki sıfır yerçekimi koşullarında nasıl büyüdüğünü, karbondioksiti nasıl oksijene dönüştürdüğünü ve hayatta kalabildiğini inceleyecekler.

Uzay istasyonundan dünyaya dönen mikroalg örnekleri, RNA dizilime adı verilen bir teknikle incelenecek. Bu inceleme, mikroalglerin metabolizmalarının uzay koşullarında nasıl değiştiğini göstererek bilim dünyası için yeni bilgiler sunarken gelecek uzay misyonlarında enerji, yem, gıda, değerli maden kazanımı gibi uygulamalar için önemli kazanımlar sağlayacak.

Kısacası, bu misyon, uzayda yaşam destek sistemlerini geliştirmek için mikroalgleri kullanma potansiyelini araştırıyor ve bu alglerin uzaydaki koşullara nasıl tepki verdiğini anlamayı hedefliyor.

(Grafik: Nursel Cobuloğlu / TRT Haber)