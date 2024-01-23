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Bilim Teknoloji
AA 23.01.2024 19:11

İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, "Ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı

Gezeravcı, Instagram hesabından, kendilerini taşıyan kapsül kenetlendikten sonra diğer yolcularla fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Uzay İstasyonunun, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yaptığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla."

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