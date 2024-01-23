Açık 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 23.01.2024 11:43

Konya'da üretilen çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üretilen, laboratuvarlarda analiz ve ölçüm cihazlarının kalibresinde kullanılan çip, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketine gönderiliyor.

Konya'da üretilen çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Teknotıp şirketi işbirliğinde, Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (BİTAM) elektronik, optik ve elektro-optik aygıtların kalibrasyonu ölçümünde kullanılan çip üretimi projesi başlatıldı.

Saç telinin 10'da 1'i kalınlığındaki malzemeden üretilen çip, laboratuvarda kullanılan ölçüm cihazlarının doğru, güvenli ve sağlıklı ölçüm yapmasını sağlıyor.

"Hollanda'dan da talep var"

BİTAM Müdür Yardımcısı ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Ramazan Eker, ileri teknolojiye dayalı AR-GE ve üretim çalışmalarında nanometrik boyutta malzemelerin kullanıldığını söyledi.

Nano ölçeklerde malzeme toleransının sıfıra yakın olduğunu ifade eden Eker, hassas üretim proseslerinin kontrol edilmesinde kalibre edilmiş yüksek teknolojiye dayanan ölçüm aletlerine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Eker, analiz cihazlarının kalibrasyonunun kurum dışı bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Analiz cihazı çipi veya kiti üretebilir miyiz?' diye fikir doğdu. İşbirliği yaptığımız firma, uluslararası çalıştığı için bu piyasadaki ihtiyaçları belirleyecek kabiliyette. Numune tasarımı yapıldı, projelendirildi. Ürünümüzü tasarladık. Üretim aşamasında, fizik, elektrik elektronik mühendisliğindeki arkadaşlardan destek aldık. Ürünümüz, 5 milimetreye 5 milimetre ebadında, ağırlığı 0,25 gram. Adedini 100 dolardan satıyoruz. Marka ve patentini yaptığımızda çok daha yüksek değerlere de satılabilir. Mevcut haliyle bile yüksek getirisi ve katma değeri olan bir ürün."

Ürünün uluslararası firmalarca ilgi gördüğünü aktaran Eker, "Silikon Vadisi'ndeki bir firma istedi. Analiz cihazı üreten Hollandalı bir firma da talepte bulundu. Numune gönderdikten sonra yüklü miktarda talepleri oldu. Yavaş yavaş piyasada ismimiz duyuluyor." dedi.

Konya'da üretilen çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyor

Proje araştırmacılarından Prof. Dr. Oğuz Doğan da sanayi-üniversite iş birliğinde geliştirilen projede yüksek katma değerli ürünün ticarileştiğini vurguladı.

Laboratuvarda kullanılan cihazların ölçüm kabiliyetine değinen Doğan, "Kalibrasyon, özellikle mikro ve nano dünyada olmazsa olmaz aşamalardan bir tanesidir. Nano boyutta AR-GE yapıyorsanız, kullandığınız cihazların ölçüm sonuçlarının da güvenilir olması lazım. Laboratuvarlarda cihazları kullananlar bu ürünle cihazlarını kalibre ederler ve ondan sonra çalışmaya başlarlar. Bu çip, Türkiye'de üretilmiyordu. Hamdolsun ürettik, gayet iyi çalışan, ticarileşmiş, yurt dışına sattığımız bir ürün." dedi.

"Altından daha değerli"

Proje ortaklarından firmanın yöneticisi Arda Mungan ise piyasada analitik cihazların satışını yaptıklarını belirterek, "Yarım gramı 200 dolar, yani 6 bin lira. Altının gramıysa 3 bin lira. Altından daha değerli. Hedef pazar; ABD'de Silikon Vadisi, Almanya ve Hollanda gibi yarı iletken sektöründe adı duyulan firmaların olduğu yerler. İlk ihracatımızı da buralara yaptık. Yine Hollanda, Almanya ve Japonya'dan ilgi gördü. Aktif bir marketinge başladığımızdaysa çok daha etkili bir şekilde satış yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Türksat 6A tamamlanma aşamasına geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Akdeniz'deki plastik kirliliği alarm veriyor
12:13
PKK talimatıyla orman yakan terörist 2 kez müebbet istemi
12:03
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2023'te yüzde 80 arttı
12:04
Şehit Ali Gaffar Okkan vefatının 23. yıl dönümünde anılıyor
12:02
Netanyahu: En zor günlerden birini yaşadık
11:53
Çankırı Müzesi'nde 8,5 milyon yıllık fosiller sergileniyor
Son yağışlar, kuruyan Marmara Gölü'ne umut oldu
Son yağışlar, kuruyan Marmara Gölü'ne umut oldu
FOTO FOKUS
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ