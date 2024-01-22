Alper Gezeravcı: İlk görevimi tamamladım

Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor.

Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yoluyla görüştü.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: Uzay istasyonundaki bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. pic.twitter.com/gjAuIvYCCn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2024

Gezeravcı, "Deney düzeneklerimizi Dragon kapsülünden deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek, ilk görevimi tamamladım. Katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız. Savunma sanayimiz için çok önemli bir çalışma" dedi.

"Herhangi bir anormalliğe karşı her zaman hazırlıklıydık"

Alper Gezeravcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Buradaki görevim boyunca deneyleri kayıt altına alarak sonuçları ülkemize getireceğim. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yer çekiminin yokluğu. Burada adeta bir kuş misali hareket edebiliyoruz, kanatsız uçabiliyoruz. Uzay istasyonundaki bu ortama çok hızlı şekilde uyum sağladım. Çalışmalarıma 3. günde planlanan şekilde devam ediyorum.

Yolculuğun ilk kısmının amacı dünyanın yer çekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli ve fiziksel olarak zorlayıcı kısmı burasıydı. Ardından yaklaşık 200 kilometre yörüngede dünya çevresinde tur atarak Uluslararası Uzay İstasyonu ile buluşarak planladığımız zamana uygun şekilde hız ve irtifa ayarlamalarını gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında istasyonun bulunduğu yörüngeye çıkıp hassas manevralarla istasyona kenetlenmeyi gerçekleştirdik. Dünya yörüngesindeki turumuz yaklaşık 36 saat sürdü. Öncesinde ekipler tarafından hava koşullarına dair kontroller yapıldı, mevcut plan sürekli gözden geçirildi. Her aşamada birbirimize destek olduk, uzmanlara güvenimiz tamdı. Herhangi bir anormalliğe karşı her zaman hazırlıklıydık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı görüşme sonrası görevine böyle döndü. pic.twitter.com/PJvJJsIreS — TRT HABER (@trthaber) January 22, 2024

Sayın Cumhurbaşkanım uzayın dünyadan en önemli farkı yer çekimsiz oluşu. Dolaşım, kas ve iskelet sistemindeki değişimleri daha kapsülün içinde gözlemlemeye başladım. Zaman zaman bazı görme zorlukları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende hiçbir problem yok. Normalde vücut ağırlığımı taşıyan iskelet burada aynı yükü hissetmiyor. Özel egzersiz programları uyguluyorum. Bilim insanları bu bahsettiğim etkileri anlamak için sürekli araştırmalar yapıyor. Ben de Türk bilim insanlarımızın çalışmalarına katkı sağlamak için burada veriler topluyorum.

Deneylerimiz insan sağlığı, biyoloji ve fizik alanlarında farklı çalışmaları kapsıyor. Katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız. Savunma sanayimiz için çok önemli bir çalışma. Tıp alanında uzay ortamının insan sağlığını etkilediği yönünde bir deneyimiz var. Bu deneyde radyasyonun kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisi incelenecek. Deneylerimiz arasında uzay bilimine ilgi duyan genç öğrenci kardeşlerimizin çalışmalarına yer verildi. Tüm çalışmalarımdan elde ettiğim veriler bilim insanlarımızla paylaşılacak"