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TRT Haber 22.01.2024 15:01

MİT ve Emniyet'in gerçekleştirdiği Mossad operasyonunun detayları belli oldu

Türkiye'de İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 15 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Casusluk ağının, para transferlerinden tespit edildiği belirlendi.

MİT ve Emniyet'in gerçekleştirdiği Mossad operasyonunun detayları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Ocak'ta MİT ve İstanbul Emniyeti'nin organizasyonunda 8 ilde 34 şüpheli yakalandı.

Türk istihbaratının şüphelileri "para trafiğinden" tespit ettiği ortaya çıktı. 2021 yılında MİT, MASAK ile ortak yürüttüğü çalışmada 16 Mossad casusunu yakalamıştı.

 

Şüphelilerden birinin hesabına para gönderen Mossad yöneticileri tespit edildi. Şüphelilerin, uluslararası para transferi yapan finans ağı üzerinden 20 kişiye daha para gönderdiği belirlendi.

20 kişiden yola çıkılarak 46 kişilik şebeke çökertildi.  

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MİT Emniyet Genel Müdürlüğü
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