MİT ve Emniyet'in gerçekleştirdiği Mossad operasyonunun detayları belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Ocak'ta MİT ve İstanbul Emniyeti'nin organizasyonunda 8 ilde 34 şüpheli yakalandı.
Türk istihbaratının şüphelileri "para trafiğinden" tespit ettiği ortaya çıktı. 2021 yılında MİT, MASAK ile ortak yürüttüğü çalışmada 16 Mossad casusunu yakalamıştı.
Mossad adına "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 15 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Casusluk ağının, para transferlerinden tespit edildiği belirlendi. Detaylar TRT Haber'de.https://t.co/TO7SsFQeGj pic.twitter.com/dwtutu4wLU— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2024
Şüphelilerden birinin hesabına para gönderen Mossad yöneticileri tespit edildi. Şüphelilerin, uluslararası para transferi yapan finans ağı üzerinden 20 kişiye daha para gönderdiği belirlendi.
20 kişiden yola çıkılarak 46 kişilik şebeke çökertildi.