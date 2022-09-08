Yarın başlayacak kongreye, dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak. Kongre 11 Eylül'e kadar sürecek.

Üç gün boyunca uzay meraklılarının buluşma noktası olacak GUHEM'deki Uluslararası Uzay Kongresi, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

Kongreye, Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes de konuşmacı olarak katılacak. Kongrede, uydu, yazılım ve donanım firmalarından 90'dan fazla konuşmacı, uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konuları ele alacak.