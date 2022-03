Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, ordusunu finanse etmek için bir NFT koleksiyonu başlattı.

“Meta Tarih: Savaş Müzesi” olarak adlandırılan NFT koleksiyonun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının tarihini belgeleyen bir “NFT müzesi” olması amaçlanıyor.

Koleksiyon şu anda savaşın ilk üç gününün olaylarını belgeleyen 54 NFT'den oluşuyor. Çizimler Ukraynalı ve uluslararası sanatçılar tarafından yapıldı ve her biri işgalin bazı yönlerini ve dünyanın buna tepkisini belgeleyen bir tweet'e atıfta bulunuyor.

While Russia uses tanks to destroy Ukraine, we rely on revolutionary blockchain tech. @Meta_History_UA NFT-Museum is launched. The place to keep the memory of war. And the place to celebrate the Ukrainian identity and freedom. Check here: https://t.co/IrNV0w54tg