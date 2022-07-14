Downdetector verilerine göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerde sosyal medya uygulaması Twitter'a erişim sorunu yaşandı.

Kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri yaklaşık 40 dakika boyunca görüntüleyemedi.

Erişim sorunu yaşanan anlarda kullanıcılar ekranlarında, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı ile karşılaştı.