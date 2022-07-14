Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Twitter'a erişim sorunu yaşandı
Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, yaklaşık 40 dakika boyunca akışı yenileyemedi.
Downdetector verilerine göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerde sosyal medya uygulaması Twitter'a erişim sorunu yaşandı.
Kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri yaklaşık 40 dakika boyunca görüntüleyemedi.
Erişim sorunu yaşanan anlarda kullanıcılar ekranlarında, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı ile karşılaştı.
Etiketler: Sosyal Medya Twitter
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