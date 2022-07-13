Boğazlardaki gemi geçiş trafiği 7 gün 24 saat güvenli ve etkin şekilde Türkiye'nin yerli yazılımı ile denetlenecek.

Sistem, HAVELSAN'ın askeri alanda geliştirdiği teknolojileri sivil alana aktarmasıyla hayata geçti. HAVELSAN VTS, yani gemi trafik hizmetleri, gemilerin herhangi bir kazaya uğramadan ve bekleyerek zaman kaybı yaşamadan operasyonlarını etkin ve verimli yürütmesi için geliştirildi.

Yüksek ihracat potansiyeli taşıyor

Sistemin yerli olarak üretilmesi Türk boğazlarından gelen verilerin de tamamen Türkiye'nin kontrolünde olmasını sağlayacak. Yerli gemi trafik hizmetleri sistemi yüksek ihracat potansiyeli de taşıyor. Sistemin, Türk boğazlarında elde edeceği başarılar ile yurt dışında da kullanılması hedefleniyor.

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şunları kaydetti;

Projenin ismi Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi. Testler uzun süredir devam ediyor. Kabulleri gerçekleştirildi. Şu anda transfer sürecindeyiz. Eski sistemden yeni sisteme geçiş sürecindeyiz. Bu senenin sonunda yerli sistem tamamen devreye alınacak.

"Dijital denizciliği başlatacak diğer projeleri de tetiklemiş olacağını düşünüyoruz"

Çeşitli ülkelerden daha önceden alınmış, kurulmuş sistemler vardı. Tabii ki başka yabancı ülkelerin sistemi olduğu zaman istediğiniz şekilde veriyi de değerlendiremiyorsunuz. Müdahale edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu bizim geliştirdiğimiz yerli yazılımla daha fazla veri elde etme ve bu sayede dijital denizciliği başlatacak diğer projeleri de tetiklemiş olacağını düşünüyoruz.

Kamera: Hüseyin Ertan