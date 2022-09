Twitter kullanıcıları, yazım hataları gibi hataları düzeltmek için tweetlerini yayınladıktan sonra düzenleme olanağı talep ediyorlardı. Bu talepler, Twitter'ın kullanıcılara en çok istenen özelliği vermeden önce haber bültenleri gibi başka herhangi bir ürünü tanıtmayı tercih edeceği konusunda çevrimiçi şakalara yol açtı.

30 dakika içinde düzenlenebilecek

Twitter, bir blog yazısında, Twitter Blue için ayda 4,99 dolar ödeyen abonelerin, tweetlerini yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde "birkaç kez" düzenleyebileceklerini söyledi.

Meta Platform'un Facebook ve Instagram, Reddit ve Pinterest dahil olmak üzere neredeyse tüm diğer sosyal medya platformları, yıllardır kullanıcıların gönderileri düzenlemesine olanak tanıyan özellikler sunuyor.

San Francisco merkezli şirket, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmadan vazgeçmeye çalışan milyarder Elon Musk ile yasal bir kavgaya karıştı.

Nisan ayında, Musk'ın Twitter'da %9 hissesini açıkladığı gün, milyonlarca takipçisine bir düzenleme düğmesi isteyip istemediklerini soran bir anketi tweetledi. %70'den fazlası evet dedi.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay