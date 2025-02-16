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Bilim Teknoloji
AA 16.02.2025 11:06

Türksat'tan yeni "yerli uydu" projesi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzayda aktif görev yapan uydular arasında yer alan Türksat 3A'nın teorik ömrünün tamamlandığını belirterek, "Türksat 3A'nın yerine geçecek yeni uydu için hazırlıklara başladık, bu uydunun da yerli ve milli olmasını, daha gelişmiş yeteneklere sahip olmasını planlıyoruz." dedi.

Türksat'tan yeni "yerli uydu" projesi geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın uydu çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türksat 1A ile başlayan uzay yolculuğunun Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A ile devam ettiğini anımsatan Uraloğlu, şu anda uzayda Türksat'a ait 3A, 4A, 4B, 5A, 5B ve 6A olmak üzere 6 haberleşme uydusu bulunduğunu anlattı.

Uraloğlu, yerli olarak üretilen Göktürk gözetleme uydusunun da uzayda görev yaptığını aktararak, "İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bizim için ayrı bir öneme sahip. Çünkü tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlandı ve Türk firmaları tarafından üretildi. Şu anda testlerinde son aşamasına geldik. Çok kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.

Türksat 6A'nın göreve başlamasıyla birlikte Türksat'ın ilk defa aynı anda 6 uyduyu, aynı boylamda da 4 uyduyu işleteceğini belirten Uraloğlu, Türksat'ın, genişleyen kapasitesiyle uydu haberleşmesi alanındaki birçok ürün ve hizmeti küresel çapta müşterilerine sunacağının altını çizdi.

Uraloğlu, Türksat'ın 2021'den sonra üç yeni haberleşme uydusunu uzaya gönderdiğini, dünyada 3-4 yıl içinde 3 haberleşme uydusu fırlatabilen çok az sayıda ülke olduğunu söyledi.

"Türkiye uzay çalışmalarında büyük potansiyele sahip"

Türkiye'nin son 30-40 yıl içinde uzay ve uydu alanında önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar özellikle son 20 yılda yoğunlaştı. Uzay teknolojilerine yönelik yatırımlarımız, ülkemizin gelecekteki konumunu belirleyecek kritik adımlardır. Uzayda aktif görev yapan uydular arasında bulunan Türksat 3A, teorik ömrü tamamlandı, mevcut durumda birkaç yıl daha kullanılabilir. Türksat 3A'nın yerine geçecek yeni uydu için hazırlıklara başladık, bu uydunun da yerli ve milli olmasını, daha gelişmiş yeteneklere sahip olmasını planlıyoruz. Türksat 3A, şu anda uzaydaki en eski uydumuz."

Uraloğlu, Türkiye'nin uzay çalışmalarında geleceğe yönelik büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, özel sektörün de bu alana ilgisinin arttığını vurguladı.

Türksat'ın, bölgenin en güçlü uydu operatörlerinden biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Gücümüzü ve kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bugün sadece Türksat değil, pek çok firma uzay alanında çalışmalar yürütüyor. Yakın yörünge uyduları atılıyor, yeni projeler geliştiriliyor. Türkiye, çok yakın gelecekte uzayda çok farklı bir konumda olabilir." ifadelerini kullandı.

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Abdulkadir Uraloğlu Uydu Türksat Uzay Çalışmaları
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