Türksat 7A'nın üretimine bu yıl başlanması hedefleniyor

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, akıllı yol çalışmaları ile Türksat 7A uydusunda gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de akıllı ulaşım koridorlarında 5G teknolojisini kurduklarını ve test çalışmalarına başladıklarını bildiren Atalay, İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik koridoru akıllı yol haline getirdiklerini söyledi.

Atalay, burada, ULAK Haberleşme'nin 5G'ye yönelik milli teknoloji çalışmalarını kullandıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, öncelikle otoyollarda olmak üzere akıllı ulaşımı yaygınlaştırma vizyonu var. O çerçevede biz de 5G'nin kullanıcılarındanız. Aynı zamanda Evrensel Hizmet Fonu kapsamında diğer operatörlerin hizmet götürmediği köy ve mezralara mobil haberleşme hizmetini götürmek üzere 2G ve 4.5G'den oluşan bir şebekemiz var. Onun ilerideki versiyonları artık 5G'ye evrilmesini planlıyoruz."

1 Nisan'da hizmete başlayacak 5G baz istasyonlarında da hızlı yayılımın söz konusu olduğunu aktaran Atalay, bunun için de uydu bağlantılarına ihtiyaç olduğunu, yakın zamanda Turkcell'e uydu terminali satışı gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

"Yeni uydulara ihtiyacımız var"

Atalay, TÜRKSAT uydularının, "jeosenkron" olarak nitelendirilen, dünyayla senkron dönen uydular olduğunu söyledi.

Bu uyduların kağıt üzerinde taahhüt edilen ömürlerinin 15 yıl olduğunu belirten Atalay, Türksat 3A'nın bu süreyi doldurduğunu, dolayısıyla öncelikli olarak 3A uydusunun yenilenmesi gerektiğini aktardı.

Atalay, uydu üretiminin 3-4 yıl sürdüğünü, dolayısıyla 3A'nın yerine gelecek 7A'nın hazırlık çalışmalarına geçen yıl başladıklarını bildirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Söz konusu uydunun tasarım çalışmaları TÜBİTAK Uzay ve TÜRKSAT'ın çalışmalarıyla şekilleniyor. Hedefimiz bu yıl içinde uydunun üretimine başlamak. Yabancı üreticilerden de teklifler alıyor ve görüşmeler yapıyoruz ama tercihimiz üretimini yerli üreticiler vasıtasıyla sağlamak. Türk mühendislerin eseri Türksat 6A'da olduğu gibi 7A'da da yerli üreticilerle çalışmak istiyoruz. Bizim mevcut 6 uydumuz var. Uzaydaki kapasitemiz yüzde 70'lerin üzerinde doluluğa sahip. Bu da çok yüksek bir oran ve hızla da talepler artıyor. O yüzden mevcut kapasiteyi artırmak gibi bir zorunluluğumuz var."

Bu zorunluluğun, aynı zamanda Türk Hava Yolları ve AJet ile sürdürülen uçak içi internet hizmetlerine de katkı sağladığını bildiren Atalay, yerli üreticilerin sattığı bütün SİHA ve İHA'larda bağlantıların TÜRKSAT uyduları üzerinden yapıldığını söyledi.

Atalay, bu durumun da ilave kapasite ihtiyacını da beraberinde getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mevcut kapasiteyi artırmak ve sürdürmek için bizim yeni uydulara ihtiyacımız var. Bu Türksat 7A ile de bitmeyecek, devamı da gelecek inşallah. Türksat 7A'da ağırlıklı olarak devletimizin ve diğer kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bir kapasite planlaması yapılıyor. Burada da bazı yeni teknolojiler kullanılacak, önceki uydu teknolojilerinden en önemli farkı, 'Software Defined Payload' dediğimiz, yerden yazılımla yönetilebilir faydalı yükleri içinde barındıracak olmasıdır. Bu da bizim, onun kapasitesini ve verimliliğini daha sağlıklı şekilde yönetmemizi sağlayacak."