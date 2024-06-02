Türksat 6A fırlatma işlemleri için 4 Haziran'da ABD'ye gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmeye hazır hale geldiğini ve bu kapsamda paketleme işlemlerinin son aşamasına geçildiği bilgisini verdi.

Türksat 6A'nın entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini anımsatan Uraloğlu, "Uydu hizmetlerinde Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularımızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin en önemli projelerinden olan yerli haberleşme uydusu Türksat 6A projemizde ise artık sona çok yakınız. Temmuzda uydumuzu uzaya göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın yapımını Türksat'ın öncülüğünde TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH gibi yerli sanayi kuruluşlarının desteğiyle tamamladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gururla söylüyorum ki ülkemizin en büyük AR-GE Projesi Türksat 6A'yı başarıyla tamamladık. Şimdi uzaya gönderme aşamasındayız. Uydumuzun paketleme işlemleri de USET'te tamamlanmak üzere. 4 Haziran Salı günü ise milli gururumuz Türksat 6A uydumuz, Ankara'dan Antonov An-124 tipi uçakla ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Yaklaşık 17 saat sürecek yolculuğun ardından Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda SpaceX tesislerinde hangara iniş yapacak uydumuzun, burada yolculuk testleri yapılacak. Ayrıca Türksat 6A'nın yakıt dolumu işlemleri de SpaceX'e ait hangarda gerçekleştirilecek. Temmuzun ikinci haftasında da SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaydaki konumuna gönderilmesini planlıyoruz."

Uraloğlu, Türksat 6A'nın en yüksek yerlilik oranıyla tamamlanabilmesinin arkasında Türksat tarafından başlatılan teknoloji transfer eğitim programının bulunduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan programla Türksat 3A'nın yanı sıra Türksat 4A ve Türksat 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Türksat 5A ve 5B'nin yapımında da yine teknoloji transfer programı kapsamında 12 Türksat mühendisi, uydu tasarım, üretim ve test başlıklarında bulundu. Şu anda da teknoloji transfer programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, bir haberleşme uydusunu baştan sona yaparak ihraç edebilecek konuma geldi"

Türksat 6A'nın üretilmesinin, Türkiye için dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, uydunun yapımına ilişkin şu bilgileri verdi:

"TÜBİTAK Uzay, proje kapsamında Türksat 6A'nın uydu yönetim alt sistemini, yörünge yönelim kontrol alt sistemini, güç alt sistemini, elektrikli itki alt sistemini, arayüz kontrol birimlerini ve haberleşme görev yükünü üretti. C2TECH firması, telemetri/işaret sinyali vericisinden telekomut alıcıya, yönsüz alıcı anteninden alıcı test bağdaştırıcısına kadar tüm telemetri telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemlerini yerli ve milli olarak üretti. ASELSAN ise Türkiye antenini, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimi'ni imal ederek Türksat 6A'nın bu aşamaya gelmesini sağladı. Yapısal ve ısıl sistemlerin tasarımından sorumlu TUSAŞ ise uydunun yapısal panellerini ve pil panelini üreterek uyduya montajını gerçekleştirdi. İlk defa AR-GE'si yapılarak üretilen bu ürünler sayesinde, Türkiye, dünyanın sayılı haberleşme uydusu üreticilerinden biri haline geldi. Uzay deneyimi elde edecek bu ürünler sayesinde, Türkiye hem bu parçaları hem de bir haberleşme uydusunu baştan sona yaparak ihraç edebilecek konuma geldi."

Bakan Uraloğlu, mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağına işaret ederek, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan uydunun 7,5 kilovat güce sahip olduğunu bildirdi.

Türksat 6A'nın yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurgulayan Uraloğlu, mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına gireceğini ifade etti.

Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusun 3,5 milyardan 5 milyara çıkacağını belirterek, Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artacağını kaydett