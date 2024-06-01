TEKNOFEST'in yeni yarışması: Kablosuz haberleşme

ULAK Haberleşmeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST kapsamında yerli ve milli kablosuz haberleşme teknolojilerinin geleceğini şekillendirecek Kablosuz Haberleşme Yarışması ilk kez teknolojiseverler ile buluşacak.

Yeni nesil teknolojiler için yerli ve milli çözümler üreten ULAK Haberleşmenin düzenlediği Kablosuz Haberleşme Yarışması, genç mühendis adaylarına, yeni haberleşme teknolojilerinin tasarımından karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmeye kadar birçok konuda heyecanlı bir süreci deneyimleme fırsatı sunuyor. Yarışmayla, yeni haberleşme teknolojilerinde bilgi birikiminin artırılması ve yetişmiş insan gücünün desteklenmesi amaçlanıyor.

Yarışmanın sonu ödüllere çıkıyor

Yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından 400'e yakın ekip başvurdu. Bu ekiplerden yaklaşık 100'ü sistem gereksinimleri tanımlama dokümanını teslim etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise 51 takım, ön tasarım elemelerini başarıyla tamamlayarak yarışmayı sürdürdü. Temmuz ayı içinde tamamlanacak proje detay raporu aşamasını da başarıyla geçen takımlar, 5-8 Eylül tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek finale katılmaya hak kazanacak.

Final etabında birinci olacak ekibe 120 bin, ikinci ekibe 100 bin ve üçüncü ekibe 90 bin olmak üzere toplam 310 bin lira ödül verilecek. Bu ödüller, genç mühendislerin ve teknoloji meraklılarının yaratıcılığını ve inovasyonunu teşvik etmek amacıyla kazananlarla buluşacak.

Yarışmacılar, iki nokta arasında kablosuz haberleşme gerçekleştirmek, en hızlı ve doğru veriyi aktarabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Lisanssız taşıyıcı frekansta en verimli haberleşme sistemini tasarlamak, üretmek ve test etmek yarışmacılardan beklenen görevler arasında yer alıyor.

ULAK Haberleşmenin öncülüğünde gerçekleşen ve TEKNOFEST'in bir parçası olan Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye’nin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyacak ve haberleşme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Telekomünikasyon ve savunma sanayisi ekosisteminde önemli bir oyuncu olan ULAK Haberleşme, bu sene TEKNOFEST'in paydaşı olarak Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın düzenleyiciliğini yapıyor. ULAK Haberleşme, telekomünikasyon alanındaki yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle dikkati çekiyor.

Yarışmayla sektördeki uzmanlarla genç mühendislerin bir araya getirilerek iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin teşvik edilmesi ve bilimsel gelişmelerin hızlandırılması amaçlanıyor.