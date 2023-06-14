Türksat 5B'de kazanılan deneyimler Türksat 6A için rehber oldu

Türksat 5B uydusu üretim ve test süreçleri 2017'de başladı. Bu aşamaların başarıyla tamamlanmasının ardından Türksat 5B, 19 Aralık 2021'de SpaceX firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya gönderildi. Türksat 5B, 14 Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete alındı.

Türksat 5B Uydu Projesi'nde yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirildi.

ASELSAN tarafından iki haberleşme ekipmanı tasarlandı ve Türkiye'de üretilerek Türksat 5B'de kullanılması sağlandı.

6A, gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Yerli ürünlerle kazanılan uydu teknolojileri deneyimi Türksat 6A uydusu çalışmalarına da aktarılıyor.

Test süreçleri devam eden Türksat 6A, milli teknoloji hamlesinin önemli projeleri arasında yer alıyor. Uydunun, alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştiriliyor.

Türksat 6A'nın mühendislik modeli ekipman ve sistem üretimi tamamlanırken, sistem seviyesi testleri Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam ediyor. Mühendislik modelinin sistem seviyesi testleri tamamlandıktan sonra ise uçuş modeli entegrasyon ve testlerine devam edilecek.

Yerli ve milli Türksat 6A haberleşme uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılması öngörülüyor. Uydunun uzaya fırlatılmasıyla Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 10 ülkeden biri olacak.

Afrika coğrafyası güçlü erişime kavuştu

Türkiye'nin uydu filosunun en güçlüsü olan ve 1 yıl önce hizmete alınan Türksat 5B, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet veriyor.

Türksat 5B, Türksat 4A ve 4B'ye göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.

Uydunun uzayda yerini almasıyla birlikte Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı artarken, gemilerde, uçaklarda karasal altyapının ulaşamadığı dağlarda ya da bir doğal afet yaşanması durumunda kapsama alanına giren herhangi bir yerde geniş bant internet ve iletişim kullanılabiliyor.