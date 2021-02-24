Atatürk Üniversitesi bünyesinde yapılan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin yüzde 95'i tamamlandı.

Gözlemevinin kalbini teleskop ve ayna oluşturuyor. İtalya'da yapılan teleskobun mekanik parçaları artık Türkiye'de. Tırlara yüklenen parçalar, Erzurum'a doğru yola çıktı.

Parçalar bir süre depoda duracak

Teleskobun mekanik parçaları Erzurum'a ulaştıktan sonra iklim şartlarından dolayı bir süre depolarda bekletilecek. Kar eridikten ve havalar ısındıktan sonra da parçalar halinde gözlemevinin bulunduğu 3 bin 170 rakımlı Karakaya tepelerine çıkarılacak.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü

Gözlemevi, Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü ve en teknolojik olanı. Yerli tasarım ve yazılıma sahip olan teleskop ile ilk defa kırmızı ötesi gözlemler yapılacak. İlk ışığın ise bu yılın sonunda alınması planlanıyor.

Haber: Mustafa Birdir