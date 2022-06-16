Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
İlk Türk uzay yolcusu olabilmek için başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi bir hafta uzatılarak, 30 Haziran olarak belirlendi.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmak için ilgi büyük... Bu doğrultuda daha önce 23 Haziran olarak belirlenen başvuru süresi uzatıldı.
Adaylar, başvurularını "uzaya.gov.tr" adresi üzerinden yapabiliyor. Proje kapsamında, başvuranlar arasından iki uzay yolcusu adayı belirlenecek.
Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
Son başvuru 30 Haziran
Başvurular 30 Haziran, saat 20.23’e kadar alınacak.
Türk uzay yolcusunda aranan şartlar arasında; 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek gibi özellikler öne çıkıyor.
Etiketler: Türkiye Uzay Ajansı Uzay Çalışmaları
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