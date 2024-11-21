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Bilim Teknoloji
AA 21.11.2024 06:19

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı bugün tanıtılıyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin çalışmalarıyla geliştirilen Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı bugün faaliyete geçecek. Bilgisayar birçok alanda sağlayacağı katkılarla ülkenin bilgi işlem teknolojilerindeki gücünü artıracak.

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı bugün tanıtılıyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), kuantum teknolojileri üzerine 2010 yılından beri sürdürdüğü çalışmalarıyla Türkiye'nin bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda üniversitenin çalışmalarıyla ülkenin ilk kuantum bilgisayarı geliştirildi. Bilgisayarın tanıtım töreni yarın TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kuantum bilgisayarın ismi ve özellikleri bu törende kamuoyuyla paylaşılacak.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın da aralarında olduğu çok sayıda ismin katılması planlanıyor.

Etkinlikte kuantum bilgisayarının tanıtım filmi gösterilecek ve katılımcılar bu teknolojiyi yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, sürekli geliştirmeye açık bir altyapıyla tasarlandı. Bu, sadece teknolojik bağımsızlık açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin kuantum teknolojileri ekosistemine liderlik etme vizyonu açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilgi işlem teknolojilerinde uluslararası rekabet gücü artacak

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri "bit" yerine "kuantum bitleri" (kubit) ile gerçekleştiriyor. Bir kubitin aynı anda birden fazla durumu temsil edebilme özelliği, hesaplama gücünü milyonlarca kat artırarak karmaşık problemleri çözmesiyle dikkati çekiyor. Kuantum bilgisayarının, Türkiye'nin bilgi işlem teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Kuantum bilgisayarların potansiyel kullanım alanları ise oldukça geniş. Bunlar arasında, kriptografi (daha güvenli veri şifreleme sistemleri), yapay zeka (karmaşık algoritmaların hızla işlenmesi), savunma sanayisi (stratejik teknolojilerin geliştirilmesi), iklim modelleme ve simülasyonlar (küresel ısınma ve doğal afet analizleri), ileri malzeme bilimi (yeni nesil malzemelerin keşfi ve analizi) yer alıyor.

Gençler teşvik edilecek

Kuantum teknolojisi, gençlere ve girişimcilere de yeni fırsatlar sunacak. TOBB ETÜ, kuantum bilgisayarıyla genç araştırmacıları bu alanda eğitim almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, TOBB ETÜ bünyesinde faaliyete geçecek "Kuantum Ekosistemi" ile girişimcilerin kuantum teknolojilerinde yerli donanım ve bileşen geliştirmelerine destek verilerek, bu alanda küresel ölçekte rekabet avantajı sağlanması hedefleniyor.

ETİKETLER
Doğal Afet Savunma Sanayii Teşvik Yapay Zeka
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