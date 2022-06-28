Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN, Ankaralı bir firma tarafından üretildi. 6 bin 500 metre yükseğe çıkabilen ALPİN, 9 saat havada kalabiliyor.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen helikopter, nitelikli kargo da dahil 200 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Böylece özellikle riskli bölgelerde insan hayatını tehlikeye atmadan gerekli yardımlar ulaştırılabilecek, insanlı uçuşlardaki yük de azalacak.

ALPİN üzerine entegre edilebilen kameralar ile keşif ve gözetleme yapabilecek. Makineli tüfek veya roket monte edildiğinde de saldırı ve savunma amaçlı kullanılacak.

TİTRA Genel Müdürü Davut Yılmaz, "En önemli özelliği birincisi bulut altında uçabilmesi bu önemli bir özellik çünkü bulut altında büyük İHA'lar uçamıyor. Diğer taraftan havada kalma özelliği, havada asılı kalma özelliği çok ciddi bir kabiliyet. Çünkü bu sayede siz gerek keşif gerek gözetleme gibi pek çok faaliyeti daha verimli bir şekilde icra edebiliyorsunuz." dedi.

Testleri büyük oranda tamamlanan ALPİN, bu yıl içerisinde TSK'nın envanterine katılacak.

ALPİN'in yurt dışına satışı için şimdiden 10 ülke ile görüşmeler sürüyor. ALPİN hazır olduğunda orman yangınlarının tespitinde de kullanılabilecek.