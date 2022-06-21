Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin ilk dijital gösteri merkezi kapılarını açıyor
Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk dijital gösteri merkezi Antalya'da açılıyor. Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanan proje, turizme önemli katkı sağlayacak. Merkezi ilk yıl 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Antalya Belek'te dijital bir dünya inşa edildi. Dünyanın en büyük 360 derece açıya sahip dijital gösteri merkezi ziyaretçileri ile buluşmak için gün sayıyor.
Hazırlıkları 3 yıldır devam eden merkez için 120 adet dev projektör kullanılarak, dijital bir dünya yaratıldı.
Ziyaretçiler hem boyutlar arası gezinti yapacak hem de canlı performanslar ile eğlenceli anlar geçirecek.
500 milyon Türk lirasına mal olan merkezi, bu yıl 500 bin, gelecek yıl 1 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
Etiketler: Antalya
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