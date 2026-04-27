Bilim Teknoloji
AA 27.04.2026 20:24

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Burdur'da gençlerle bir araya geldi.

[Fotograf: AA]

Burdur Valiliği tarafından organize edilen Burdur Öğrenci Teknoloji Festivali kapsamında kente giden Gezeravcı, Mars'taki Jezero Krateri'ne benzerliğiyle bilinen Salda Gölü'nü ziyaret etti.

Salda Bilim Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Gezeravcı, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda "Türkiye'nin Uzay Misyonu Gençlerle Söyleşi" programına katıldı.

Gezeravcı uzay yolculuğu sürecinde edindiği deneyimleri, Türkiye'nin uzay vizyonunu ve bilim-teknoloji alanındaki çalışmaların gençler için taşıdığı önemi öğrencilerle paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlamış olduğu 2024 yılı Şubat ayından bu yana 25 aylık süreçte 694'üncü programı yaptığını belirten Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde icra etmiş olduğu insanlı ilk uzay misyonunu bir vatandaşının uzaya gidip macera yaşaması için yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti bu görevi yüzlerce yıldır dünyanın en zorlayıcı jeopolitik konumlarından birinde güçlü bir şekilde ayakta durmayı başarabilmiş, bayrağını hiçbir zaman ayak altına aldırmamış bir devlet olarak, geleceğin teminatı çocuklarının hak ettiği mutluluğu ve gururu yaşaması, geleceğe yönelik yürüyecek oldukları yollarda ilham olacak bir görev olarak icra etti" dedi.

Alper Gezeravcı Burdur Milli Uzay Programı Uzay Çalışmaları
'Türk Antarktika Bilim Üssü' hazırlıkları tamamlandı
