Türkiye'nin bilim ve teknolojide görünürlüğü artıyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Brüksel temasları ve Türkiye'nin EUREKA dönem başkanlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni işbirlikleri geliştirmek için fırsatlar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Mandal, Brüksel'e geliş amaçlarının Avrupa'daki özellikle önemli sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve teknoloji tabanlı işbirliklerini geliştirmek üzere 1985'te kurulan bir yapı olan EUREKA dönem başkanlığının 3'üncü defa Türkiye'ye geçecek olması olduğunu söyledi.

Mandal, Brüksel'de akademisyenlerin birlikte iş yaptıkları ve Türkiye'nin ilk 3'te yer aldığı COST adlı Avrupa'nın bilim ve teknolojik işbirliği organizasyonlarıyla bir araya geldiklerine işaret ederek, mevcut durumu değerlendirdiklerini ve gelecek için birlikte neler yapılabileceğini görüştüklerini anlattı.

AB Komisyonunda da önemli temaslarda bulunduklarına dikkati çeken Mandal, Komisyonun araştırma ve inovasyon yetkilileriyle görüştüklerini kaydetti.

Mandal, "Türkiye'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Gerçekten Türkiye özellikle 2019 yılından itibaren Avrupa'da Ufuk Avrupa programı kapsamında kendi programlarını Avrupa'nın programlarıyla çok iyi biçimde ilişkilendirdi." dedi.

TÜBİTAK Başkanı, AB Komisyonunun Türkiye'nin bu başarısını açık biçimde gördüğünü, takdir ettiğini ve başka ülkelere örnek gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de AB ile yüksek düzeyli işbirliği toplantısı yapılacak

Brüksel'de Kasım 2022'de bilim ve araştırma alanında yüksek düzeyli işbirliği toplantısı gerçekleştirildiğini anımsatan Mandal, "Bunun devamını konuştuk. Bu yıl kasım ayında yüksek düzeyli işbirliği toplantısının ikincisi Türkiye'de gerçekleşecek." diye konuştu.

Mandal, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ile de bir görüşme gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, NATO'da geçmişte güvenliğin en önemli unsur olduğunu, ancak bunun yanında güvenliğin tetikleyicisi noktasında günümüzde teknoloji ve teknoloji tabanlı işbirlikleri bulunduğunu dile getirdi.

NATO'daki temaslarında özellikle müttefik ülkeler arasında teknolojiyi merkeze alan işbirliklerini değerlendirdiklerini ifade eden Mandal, EUREKA dönem başkanlığının Türkiye’ye geçmesiyle ilgili de bir etkinliğe katıldığını anlattı.

Bilim ve teknolojide görünürlük artıyor

Mandal, "Gerçekten ülkemizin geçmişte geldiğimiz zaman görünürlüğü daha sınırlıydı. Ama şu an gerçekten Türkiye'nin artık görünürlüğü özellikle bilim ve teknolojideki yapmış olduğu ve yapacaklarının potansiyeli ile birlikte hem ağırlanış yöntemimiz hem de işbirlikleri, niyet beyanları bizi gerçekten memnun ediyor. Biz de bunu daha fazla fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EUREKA'nın esasen Avrupa'nın özellikle gelecekte sanayinin yenilik ve inovasyon boyutunun gelişimi için başlatılmış bir işbirliği platformu olduğunu bildiren Mandal, Türkiye'nin EUREKA'nın 19 kurucu ortağı arasında yer aldığını, üye sayısının 47 ülkeye çıktığını kaydetti.

"Türkiye oy birliğiyle EUREKA dönem başkanı seçildi"

Mandal, Türkiye'nin 1998-1999 ile 2012-2013 yıllarında da EUREKA dönem başkanı olduğunu hatırlatarak, "Burada dönem başkanlığı sırayla dönen bir şey değil. Aday oluyorsunuz. Türkiye memnuniyetle ifade ediyorum ki oy birliğiyle EUREKA dönem başkanı seçildi. Bu da ülkemizin bu anlamdaki bilinirliği ve görünürlüğü ile potansiyeli anlamında oldukça kıymetli." dedi.

Türkiye'nin EUREKA dönem başkanlığının resmen 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Mandal, başkanlığın 1 yıl süreceğini ifade etti.

"Bu dönem içerinde 4 önceliğimiz olacak"

Mandal, "Bu dönem içerisinde 4 önceliğimiz olacak. Yeşil ve dijital ikiz dönüşüm. İklim değişikliğinin oluşturmuş olduğu etkilerin nasıl birlikte üstesinden başarıyla geliriz. Birincil önceliğimiz bu." şeklinde bilgi verdi.

İkinci önceliğin EUREKA'nın daha fazla genişleme potansiyeli olduğuna dikkati çeken Mandal, Türkiye'nin Batı Balkanlarla dost olduğunu, bölgenin bu sürece daha aktif dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Mandal, EUREKA'nın elindeki verileri ve projeleri daha da kıymetlendirebileceğini, kurumun yönetişim yapısının daha etkin ve verimli hale gelebileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin EUREKA dönem başkanlığı temasının "geleceğin güçlüklerine bilim ve teknolojiyle birlikte köprüler inşa etmek" olduğunu söyleyen Mandal, dönem başkanlığı sürecinin sekretarya ve operasyonunun TÜBİTAK tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

Mandal, önümüzdeki dönemde çok sayıda komite toplantısı yapılacağına dikkati çekerek, "Büyük bir inovasyon kongresi Haziran 2024'te Türkiye'de gerçekleştirilecek." şeklindeki bilgiyi paylaştı.

EUREKA hakkında

EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknoloji, ürün, süreç ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan önemli bir uluslararası işbirliği platformu olarak biliniyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 18 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği Komisyonunca 1985'te kurulan EUREKA'nın üye sayısı, ağın etki ve işlevselliğinin artması ve zaman içinde Kanada, Güney Kore, Güney Afrika ve Singapur gibi Avrupa dışından ülkelerin de dahil olmasıyla 45'in üzerine çıktı.

Daha önce Türkiye, 1998-1999 ve 2012-2013 yıllarında olmak üzere iki dönem EUREKA dönem başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kuruluşundan bu yana EUREKA'da aktif bir şekilde faaliyet gösteren Türkiye, 2008-2021 döneminde Türk ortaklı 959 proje önerisiyle en fazla proje ortaklığı kuran 11'inci ülke oldu. Söz konusu projeler TÜBİTAK tarafından değerlendiriliyor, finanse ediliyor ve izleniyor.

Türkiye, EUREKA'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmeyle "EUREKA Ülke Üst Düzey Temsilciliği" pozisyonuyla temsil ediliyor.