Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında bilim insanları Antarktika'da çalışmalarına devam ediyor.

Kıtada Türk Bilimsel Araştırma Kampı kurulmasından kısa bir süre sonra, Türkiye'nin ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonu da oluşturuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendisi Mehmet Yıkılmaz, istasyonda sıcaklık, nem, basınç, kar yağışı gibi parametrelerin ölçüleceğini söyledi.

Türkiye'nin Antarktika hedefi

Türkiye de son yıllarda Antarktika'da önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor.

Kıtaya bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenleyen Türkiye, Antarktika'daki araştırmalarını bir üst seviyeye çıkarmayı ve danışman ülke statüsüne geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA