Türkiye Antarktika'da söz sahibi olacak

Antarktika'ya Türk Bilim üssü için ilk sefer 2017'de, ikincisi de bu yılın Şubat-Nisan döneminde yapıldı.

Farklı bilim dallarını içeren geniş katılımlı ikinci seferin ardından, yine bir çalıştay düzenlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki çalıştaya, hem seferlere katılan hem de kutup konusunda çalışan bilim insanları katıldı.

Antarktika'ya bilim üssü projesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülüyor. Türkiye şu anda Antarktika'da "gözlemci ülke" statüsünde. Danışman ülke olmak için ilk şart üs kurmak. Bunun için ise önce kıtaya 3 bilimsel sefer düzenlemek gerekiyor.

2019'da düzenlenecek son seferin ardından kıtada Türk Bayrağı'nın dalgalanacağı üssün, temeli atılacak.

Üssün kurulmasının ardından ise Türkiye, "danışman ülke" statüsü için başvuracak. Danışman ülkeler, Antarktika'nın bugününde ve geleceğinde söz sahibi olan ülkeler.

Türk Antarktik seferi ekibi, üs kurulumunun yanında bölgede uzay, yer, deniz, canlı bilimleri ve buzul araştırmaları konusunda çalışmalar da yapıyor.

Kaynak: TRT Haber