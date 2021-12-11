Paylaşım Türkiye Uzay Ajansı'nın twitter hesabı üzerinden yapıldı.

Milli Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay görevi ile ilgili çalışmaların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

Bu görevde kullanılacak hibrit motorun geliştirilmesine ilişkin test ve çalışmaların görüntüleri yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, TBMM genel kurulundaki bütçe görüşmelerinde "Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık" demişti.