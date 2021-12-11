Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay Görevi çalışmaları sürüyor
Milli Uzay Programı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Uzay Ajansı, Ay görevine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili görüntü paylaştı.
Paylaşım Türkiye Uzay Ajansı'nın twitter hesabı üzerinden yapıldı.
Milli Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay görevi ile ilgili çalışmaların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.
Biz buradan devam...— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 11, 2021
Millî Uzay Programı'ndaki önemli hedeflerden biri olan Ay Görevimiz için hibrit motor geliştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor #MilliTeknolojiHamlesi ????????#GökyüzüneBakAyıGör @DeltavUzay pic.twitter.com/vt521tb0Pn
Bu görevde kullanılacak hibrit motorun geliştirilmesine ilişkin test ve çalışmaların görüntüleri yayınlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, TBMM genel kurulundaki bütçe görüşmelerinde "Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık" demişti.
Etiketler: Türkiye Uzay Ajansı Uzay Çalışmaları
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