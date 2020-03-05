Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin aktif uydu filosunda 3 haberleşme uydusunun bulunduğunu, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Türksat AŞ tarafından yapılan yatırımlar sayesinde Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine erişildiğini vurgulayan Turhan, yapılan çalışmalarla uydu haberleşme hizmetlerinin dışa bağımlı olmadan, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlandığını bildirdi.

[Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan - Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Turhan, acil durumlarda ve başta köy okulları olmak üzere altyapının olmadığı bölgelerde internet ihtiyacının Türksat uydularıyla sağlandığına dikkati çekerek, yörünge haklarının korunup, uydu haberleşme kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Türksat 5A ve 5B uydularının üretim çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

"Üretim Fransa ve İngiltere'deki tesislerde"

Airbus Defence And Space (Airbus D&S) firmasıyla imzalanan sözleşme kapsamında Kasım 2017'de Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretimine başlandığını anımsatan Turhan, şöyle konuştu:

"31 derece doğu yörüngesinde Türkiye'nin haklarının korunması, yeni yörüngeden haberleşme çözümleri üretmek, 42 derece doğu yörüngesindeki uyduların yedekliğini sağlamak, Ka-Bant veri haberleşme kapasitemizi ve hizmet verdiğimiz ülke sayısını artırmak, deniz, kara ve hava araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları tedarik ediliyor."

Bakan Turhan, Türksat 5A ve 5B uydularının üretiminin Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde devam ettiğini aktardı.

"Fırlatma kütlesi 3 bin 400 kilogram"

Türksat 5A uydusunun Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kapsayan coğrafyada Ku frekans bandında hizmet sunacağı bilgisini veren Turhan, fırlatma kütlesi yaklaşık 3 bin 400 kilogram olan uydunun, 10 kW gücünde faydalı yüke sahip olacağını kaydetti.

Turhan, uydunun servis modül ve haberleşme modül üretimleri ile her iki modülün mekanik birleşiminin ve antenlerin montaj faaliyetlerinin tamamlandığı belirterek, "Türksat 5A uydusunun uzay şartlarına uygun performans ve çevresel testleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Türksat 5B geniş bant haberleşme uydusu"

Turhan, 42 derece doğu yörüngesinde yer alacak Türksat 5B'nin, Ku ve Ka frekans bandına sahip geniş bant haberleşme uydusu olduğuna işaret ederek, özellikle Ka frekans bandında 53 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesiyle Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika, Akdeniz'in büyük bölümü ve Ege Denizi'ni kapsayan geniş coğrafyada hizmet vereceğini bildirdi.

Fırlatma kütlesi yaklaşık 4 bin 500 kilogram olan uydunun, 12 kW gücünde faydalı yüke sahip olacağını vurgulayan Turhan, uydunun servis modül üretiminin tamamlandığını, haberleşme modülü ekipman entegrasyonun ise devam ettiğini söyledi.

[Türksat 6A - Fotoğraf: AA]

Turhan, bir sonraki aşamada her iki modül birleştirilerek uzay şartlarına uygun çevresel ve performans testlerine başlanılacağı bilgisini vererek, "Uydunun anten üretimleri tamamlanarak teslim edildi. Türksat 5B uydusunun üretim çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Uyduların üretim hattındaki süreçleri yerinde takip edildi"

Türksat 5A ve 5B haberleşme uydularının proje durumlarının değerlendirildiği 7'nci gözden geçirme toplantısının, Türksat ve Airbus D&S yetkililerinin katılımıyla şubat ayında Fransa'nın Toulouse şehrinde gerçekleştirildiğini anımsatan Turhan, haberleşme uydularının üretimlerinin yapıldığı Airbus Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi'nin ziyaret edilerek, söz konusu uyduların üretim hattındaki süreçlerinin yerinde takip edildiğini dile getirdi.

Bakan Turhan, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok ve Türksat 5A-5B proje izleme ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, uyduların ekipman seviyesi test ve teslimat durumları, üretim aşamaları, uydu seviyesi test süreçleri ve fırlatma takvimine ilişkin son planlamaların gözden geçirildiğini bildirdi.

[Uydular Space X firmasına ait Falcon 9 roketleri ile fırlatılacak. Fotoğraf: AA]

"Yeni nesil itki sistemi kullanıldı"

Uydularımızın üretiminde kullanılan teknolojiye dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin haberleşme ihtiyacını karşılayacak Türksat 5A ve 5B uydularımızın üretiminde yeni nesil itki sistemi kullanıldı. Bu sayede uydularımızın manevra ömürleri 30 yılın üzerinde olacak. Uydularımızın fırlatılmasıyla 31 derece doğu ve 42 derece doğu yörüngelerinde yeni Ku-Bant frekans hakları da kazanılacak. Türksat 5A'nın bu yıl içinde, 5B'nin ise 2021'in birinci çeyreğinde, Space X firmasına ait Falcon 9 roketleri ile ABD'nin Florida eyaletinden fırlatılması planlanıyor."