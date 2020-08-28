Uluslararası alanda önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinde FNSS Savunma Sistemleri AŞ, bugüne kadar başarıyla sonuçlandırdığı projelere bir yenisini ekledi.

Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakarak Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara yönelik ihaleyi kazanan FNSS, 20 Eylül 2015'te sözleşme imzaladı.

Sözleşme doğrultusunda 8x8 zırhlı araçların ilki Temmuz 2017'de teslim edildi. Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri envanterine katılan Pars 8x8, özellikle zorlu arazi şartlarındaki harekat ve farklı hedef tiplerine karşı atış yetenekleriyle beğeni gördü.

[Fotoğraf: AA]

172 zırhlı araç teslim edildi

Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine sözleşme kapsamında Pars III 8x8 ve Pars III 6x6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edildi.

Son olarak kurtarıcı araçların teslimatını gerçekleştiren FNSS, bundan sonraki süreçte araçların lojistik destek ihtiyacını karşılayacak.

Teslimatlar kapsamında 25 ve 30 milimetre kule ile 12,7 milimetre uzaktan komutalı kuleye sahip zırhlı muharebe araçları, 120 milimetre havan topu taşıyan zırhlı havan aracı, zırhlı keşif ve gözetleme aracı, zırhlı komuta aracı, zırhlı ambulans, zırhlı kurtarma aracı, zırhlı bakım aracı, zırhlı istihkam ve KBRN aracı, zırhlı muhabere aracı kullanıma sunuldu.

[Fotoğraf: AA]

TSK envanterine de girecek

Pars araçları yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde de yer almaya başlayacak.

TSK'nin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında geliştirilen Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç, 15 ay gibi kısa sürede montaj aşamasına getirildi.

Proje kapsamında ilk aşamada 12 araç teslim edilecek ve teslimatlar 2021 içinde tamamlanacak.

Personelin karadan emniyetli şekilde intikalini sağlamak amacıyla yeni nesil yüksek koruma kabiliyetleriyle dizayn edilen araçlar, sahip oldukları uzaktan komutalı silah sistemiyle de görevi esnasında maruz kalınabilecek saldırıları hem meskun mahal hem de arazide bertaraf edebilecek.

Devler listesine girdi

FNSS, özellikle ihracat konusundaki başarısıyla bu yıl ilk kez dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"e 98'inci sıradan girmeyi başardı. Şirket, geçen yıl büyük bölümü ihracat faaliyetlerinden olmak üzere 374 milyon dolar ciroya ulaştı.

İhtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayıp üreten FNSS, alanında dünya liderleri arasında yer alıyor. Ürünleri, farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar 4 binin üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına ulaştırdı.

FNSS'nin yarattığı geniş ürün ailesi, 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka, 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesi ve insanlı ve insansız kulelere kadar uzanıyor.