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Bilim Teknoloji
AA 11.06.2025 18:42

Türk öğrenciden ABD'deki yarışmada önemli derece

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Pusula Başarı Burslu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Reyyan Çifci, ABD'de düzenlenen bilim ve mühendislik yarışmasında genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu.

Türk öğrenciden ABD'deki yarışmada önemli derece

TÜRGEV Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Reyyan Çifci, ABD'de düzenlenen dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından "Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025"te genetik bilimleri alanında Türkiye'yi temsil etti.

Los Angeles'ta gerçekleştirilen yarışmada, 80'i aşkın ülkeden binlerce öğrencinin projeleri jüri karşısına çıktı.

Genetik alanında geliştirdiği bilimsel projesiyle Çifci, özgün yaklaşımı ve çözüm odaklı yapısıyla jüri üyelerinden yüksek puan alarak dünya dördüncüsü oldu.

Yarışma, her yıl dünyanın dört bir yanından lise öğrencilerini bilimsel projeleriyle bir araya getirerek, bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi ve genç araştırmacıları uluslararası bilim topluluğu ile buluşturmayı hedefliyor.

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