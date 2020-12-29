TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmanın yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, araştırmacılığını ise Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş ile Prof. Dr. Savaş Yılmaz ve Prof. Dr. Nazmi Polat yaptı.

Keşif ile ilgili hazırlanan bilimsel makale 21 Aralık'ta 'Diseases of Aquatic Organism' isimli dergide yayınlanarak bilim dünyasına duyuruldu.

Dünya literatürüne geçti

OMÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, buldukları 4 yeni türün dünya literatürüne geçtiğini söyledi.

Polat, canlıların keşfedilmesinin, yeni türlerin ortaya çıkarılmasının sıradan işler olmadığını uzun zaman, emek ve disiplinler arası bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Samsun'un ve 3 bilim insanının ismi verildi

OMÜ Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, Samsun'un adını onurlandırmak istediklerini bu sebeple parazitlerden birine 'Myxobolus Samsunensis' adını verdiklerini söyledi.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer, öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakmak ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gürken Ekingen hocalarının isimleri; 'Myxobolus Karaeri', 'Myxobolus Cakmaki' ve 'Myxobolus Ekingeni' olarak diğer üç parazite verildi.



