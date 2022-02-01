TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Turizm Teknolojileri Yarışması"nın başvuruları devam ediyor. Yarışma için son başvuru tarihi 28 Şubat 2022.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun’da, Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da paydaşı olduğu TEKKNOFEST, her yıl yüzbinlerce gencin başvuruda bulunduğu ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarını bu yıl, 39 ana yarışma ve 97 farklı kategori olarak düzenliyor. Bu yarışmalardan biri de "Turizm Teknolojileri Yarışması."

Turizm alanında teknoloji entegrasyonunu, tanıtım ve sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanda kullanılan yöntem ve metotların geliştirilmesini sağlayacak ürünlerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan yarışmanın konu başlıkları şöyle:

"Yenilikçi Kültürel Tanıtım", "Güvenli ve Akıllı Otelcilik", "Dijital Kültür Oyunları", "Sesli Turizm Asistanı", "Sanal Cüzdan" ve "Arttırılmış Gerçeklik ile Desteklenmiş Oyunlaştırma Kurgusu."

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilecek

Son başvuru tarihi 28 Şubat

Yarışma sonucunda da lise seviyesi için birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL üçüncüye 5 bin TL; üniversite ve üzeri seviye için ise birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye de 10 bin TL para ödülü verilecek. Yarışma için son başvuru tarihi 28 Şubat 2022.