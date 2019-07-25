81 ile 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi, 11 farklı alanda akademik dergi, doktora öğrencilerine burs imkanı…

Bunlar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) projelerinden bazıları. 24 Temmuz 2019’da kurulan TÜBİTAK, şunları hedefliyor:

“Tüm kesimlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının kendilerini geliştirmelerine yönelik burs ve ödüller vermek, toplumda araştırma ve geliştirme farkındalığını artırmak, uluslararası program ve iş birlikleri vasıtasıyla ülkemizin gelişimine katkı sağlamak.”

Aynı zamanda TÜBİTAK, özel sektöre, üniversitelere ve araştırmacılara yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini teşvik ediyor.

TÜBİTAK’ın bilim insanı destekleri

Bilim insanı destekleri, bursiyerlerin ve Bilim Olimpiyatları öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek olmak amaçlı açılan bir program.

Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla farklı bölge ve illerde bilim merkezleri kurulmasını hedefleniyor. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından desteklenen 6 bilim merkezi açıldı.

Türkiye 2002 yılından bu yana Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programlarına TÜBİTAK koordinasyonunda katılım sağlıyor. TÜBİTAK, teknoloji alanları bazında stratejik ülkeler ve öncelikli teknoloji alanları belirlemek istiyor.

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı

Bu program ile dünya çapında en fazla referans gösterilen bilim insanları, yurt dışında halihazırda teknolojik gelişmelere yön veren ve en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerde çalışan araştırmacıların Türkiye’ye dönmesini hedefleniyor.

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı

Bu programdaki amaç, iş süreçlerini kurumsallaştırmış ve gelir modellerini oluşturmuş teknoloji transfer ofislerinin, yükseköğretim kurumlarındaki buluşları etkin biçimde koruması.

TÜBİTAK’ın merkez ve enstitüleri

Uzay, sanayi, teknoloji gibi birçok farklı alanda çalışmalar yapan kurumun merkezleri ve enstitüleri ise şöyle:

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), hem sivil hem de askeri alanda hava ve deniz saha gözetleme için gerek duyulan radar sistemlerini araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütüyor.

Marmara Araştırma Merkezi (MAM), katma değeri yüksek ürün gruplarının yerlileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında stratejik projeler yürütüyor. Özellikle, dünya pazarında hızlı bir artış gösteren ilaç ve tıbbi cihaz alanında ürünlerin geliştirilmesini sağlıyor.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), üniversitelere bilişim ve bilgi hizmetleri sunuyor. ULAKBİM’de milli işletim sistemi geliştirme çalışmaları da yürütülüyor.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yaptığı çalışmalarla ülkemizi savunma teknolojilerinde bağımsız kılmayı hedefliyor. Milli mühimmatların Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini sağlayarak ülke güvenliğinde çok önemli bir rol üstleniyor.

Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE), temel bilim alanlarında öncü araştırmalar yapmayı, bu araştırmaları disiplinler arası alanlara yaymayı, bilime uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, uydu projelerinde büyük başarılar elde etti.

Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), ülkemizin ilk ve tek akredite referans malzeme üreticisi konumuna sahip.

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla da araştırma projeleri gerçekleştiriyor.

Ulusal Gözlemevi (TUG), bünyesinde barındırdığı 3 profesyonel teleskobu ve altyapı imkanları ile gökbilimcilere gözlem hizmeti sunuyor.