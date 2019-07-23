Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) geleceğin mesleklerinden biri olarak gösterilen "3D modelleme ve animasyon" programı mezunları başta savunma, sağlık, mühendislik, reklamcılık, sinema-televizyon olmak üzere pek çok endüstri kolunda istihdam imkanına kavuşacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, lisans ve ön lisansta geleceğin meslekleri programları arasında gösterdiği "3D modelleme ve animasyon" programı, bu yıl ilk kez Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde açılacak. Bölüme 40 öğrenci kabul edilecek.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş, "Son yıllarda pek çok sektörde üç boyutlu modelleme ve animasyon kullanılıyor. Sağlık ve savunma başta olmak üzere hemen hemen her endüstri kuruluşunda kullanılan bu teknoloji için yetişmiş eleman ihtiyacı büyük" dedi.

Ateş, Türkiye'nin bu alandaki ilk programının üniversitelerinin Çubuk yerleşkesinde açılacağını söyledi.

Müfredat hazır

Programın müfredatının hazır olduğunu belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize, üç boyutlu mekanik ve katı modelleme, organik ve medikal modelleme, dental modelleme ve animasyon, maket yapımı, üç boyutlu yazıcı (3D) gibi ana başlıklarda eğitimler verilecek. Sektörlere göre hangi yazılımların kullanılması gerektiği konusunda da ileri teknoloji bilgilerini de görecekler. Öğrencilerimiz, malzeme, makine, bilgisayar mühendisliği gibi multidisipliner bir alan bilgisine sahip olarak mezun olacaklar. Öğrencilerimiz, sürekli olarak proje üretecekler."

Stajlarını iş başında yapacaklar

Ateş, üç boyutlu modellemenin pek çok sektörde kullanıldığını vurgulayarak, mezunların savunma sanayii, endüstriyel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, sahne tasarımı, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği bölümlerinde iş olanağının yüksek olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Aytunç Ateş ayrıca takı tasarımı, moda tasarımı, görsel iletişim, Ar-Ge mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, eğitim, sinema-televizyon, protez üretimi, medikal ve dental üretim, reklamcılık ve gıda gibi sektörlerde rahatlıkla iş bulanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA