TikTok, içerik oluşturucuların canlı yayın yaparken hayranlarla daha iyi etkileşim kurmasını sağlayacak bir canlı mobil oyun özelliği üzerinde çalışıyor.

TikTok'un ana şirket ByteDance'in basit mekanizmalara ve daha kısa oyun süresine sahip mini oyunlarla başlayarak oyun paketinden yararlanmayı planladığını söyledi. Vietnam'da testlerin başladığını iddia etti.

TikTok’tan bir temsilci, şirketin, üçüncü taraf oyun geliştiricileri ve Zynga Inc gibi oyun stüdyolarıyla ortaklık kurarak uygulamasında mini oyunlar oynanmasını test ettiğini açıkladı. Ancak temsilci, planlar ya da oyunlar hakkında daha fazla bilgi vermeyi reddetti. Temsilci yaptığı açıklamada, “Her zaman platformumuzu geliştirmenin ve topluluğumuza değer katan yeni özellikleri uygulamamıza entegre etmenin yollarını arıyoruz. Bunun içinde düzenli olarak testler yapıyoruz.” dedi.

Zynga anlaşmasından önce TikTok, kar amacı gütmeyen Feeding America ile ortaklaşa inşa edilen ve hayır amaçlı bağış toplamaya odaklanan kendi oyunu Garden of Good'u zaten başlatmıştı. Bu, TikTok kullanıcılarının bir uygulama içi oyun oynayıp oynamayacağını görmek için bir deney gibi geldi.

Canlı alışveriş özelliği

Bugün hala daha küçük bir çaba olsa da, oyunlar reklam destekli hale gelirse veya daha sonra uygulama içi satın almalar gibi ücretli bileşenler eklerse, oyun TikTok için önemli bir para kazanma aracı haline gelebilir.

TikTok'un bugün Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Çin anakarası, Hong Kong ve Birleşik Krallık'ta sunulan uygulama içi alışveriş deneyimi TikTok Shop üzerinde çalıştığı da tespit edildi. Canlı alışveriş videoları, tıklandığında, izleyicilerin mevcut ürünlere göz atabilecekleri ve hemen satın almak üzere bir sepete eklemek için tıklama seçeneğiyle göz atabilecekleri bir seçenek çıkıyor.