Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:58Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ULA Atlas V uzay roketi fırlatıldı
ABD’nin Florida eyaletinde Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan ULA Atlas V roketi, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Orbital Uçuş Testi-2 (OFT-2) görevi için fırlatıldı.
Damla şeklindeki CST-100 Starliner, yola çıktı.
Kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra, Atlas V roketinden ayrılan Staliner, kendi gücüyle yörüngeye doğru uçtuktan sonra uzay istasyonuyla buluşacağı yörüngeye vardı.
Boeing fırlatma yorumcusu Josh Barrett, NASA web yayını sırasında hedef yörüngeye ulaşılırken "Starliner yörüngede, ISS'ye gidiyor" dedi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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