Karada 70 kilometre, denizde 7 knot hıza sahip, 30 ton ağırlığında, mayın ve patlamalara karşı korunaklı Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) için test süreci devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına göre yerli imkanlarla tasarlanan araç, gemiden karaya çıkarma operasyonlarında 21 deniz piyadesi taşıyabilecek.

Önümüzdeki senenin ortasından itibaren seri üretime geçeceklerini belirten FNSS Pazarlama ve Programlar Grup Başkanı Aybars Küçük, 2021'ni içerisinde ve 2022'nin başında tüm teslimatı tamamlamış olacaklarını söyledi.

Küçük, aracın şu anda dünyada kendi kategorisinde en modern araç olduğunu belirtti.

İlk etapta TCG Anadolu Gemisi'nde kullanılacak

Aynı zamanda zırhlı bir personel taşıyıcısı olan ZAHA, yüzde 60 dik, yüzde 40 da yan eğimde tutunabiliyor.

Seri üretime geçecek ZAHA'lar ilk etapta TCG Anadolu Gemisi'nde kullanılacak.

Hem suda hem karada zorlu testlerden geçiyor

Deniz piyadelerinin can dostu olacak ZAHA'nın testleri Ankara Gölbaşı'nda yapılıyor. Ön prototipin ardından banttan henüz indirilen ikinci ZAHA burada hem suda hem de karada zorlu testlerden geçiyor.

Kapılarını sadece TRT Haber'e açan Gölbaşı'ndaki tesiste mühendisler, tüm testlerin tamamlanması için aralıksız çalışıyor.

Kendini düzeltme testleri başarıyla tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, amfibi deniz piyadesinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.

Bu kapsamda, ZAHA'nın kendini düzeltme testleri başarıyla tamamlandı.

İsmail Demir'in paylaşımına göre, ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu testle doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanacak.

"Çok kısa bir süre içerisinde kendini geri döndürmesi lazım"

Bu araçların alabora olma riskinin her zaman mevcut olduğunu ifade eden Küçük, "Öyle bir durumda operasyona devam edebilmesi, personelin zarar görmemesi için bu araçların alabora olduktan çok kısa bir süre içerisinde saniyelerle ifade edebilecek süre içerisinde kendini tekrar geri döndürmesi lazım." dedi.

ZAHA'nın Deniz Kuvvetlerine teslim edildiğinde kritik rol üstlenmesi bekleniyor.

Haber: Şahin Kamanlı

Kamera: Mustafa Tunç - Seyit Taşdelen