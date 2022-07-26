Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmeyi hedefleyen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, bu yıl gerçek pistlere yakın zorlu bir parkurda koşuluyor.

Bilişim Vadisi'ndeki yarışma "Özgün Araç" ve "Hazır Araç" olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Özgün Araç kategorisinde 21, hazır araç kategorisinde de 9 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Yarışmacı takımlarda 275 ekip üyesi yer alacak.

Özgün Araç kategorisinde birincilik ödülü 100 bin lira, ikincilik ödülü 75 bin lira, üçüncülük ödülü de 50 bin lira olacak. Hazır Araç kategorisinde ise birinci olan takım 75 bin lira, ikinci 50 bin lira ve üçüncü de 35 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin ve mezunların bireysel veya takım halinde katılabildiği yarışmada takımlardan trafik durumunu yansıtan bir parkurda otonom sürüş performanslarını sergilemeleri bekleniyor. Yarışmacılardan kurallara uygun yolcu alma, indirme, park alanına ulaşma, park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getirenler başarılı sayılacak.

"Yarışma her geçen yıl teknolojisini geliştiriyor"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, yarışmanın her geçen yıl teknolojisini geliştirerek devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda Robotaksi'de yarışan takımlarda, lise öğrencisi olarak gelenler bugün özel üniversitelerden burs aldılar. Geçtiğimiz yıl mezun olma aşamasında olanlardan bazıları istihdam edilmiş durumda" dedi.

Geleceğin otonom araçlarını üretecek gençler için yarışmanın önemli olduğunu belirten Genel Müdür İbrahimcioğlu, şunları söyledi:

"Akıllı şehirlerde şehir içi mobiliteye hizmet edecek teknolojilere ihtiyaç var. Otonom araçların geliştirilmesi gerekiyor. Bu alanda mühendislerin, girişimcilerin yetişmesine ihtiyaç var. Belki önümüzdeki dönemde göreceğimiz birçok markayı işte bu pistlerden çıkan gençlerin geliştirdiğine şahit olacağız."

"Pist gerçek trafik kurallarına uygun hale geldi"

Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi Uzmanı Sümeyye Ağaç, geçen senelere oranla çok fazla başvuru aldıklarını bildirdi.

Yarışma pistinin zorlaştığını aktaran Ağaç, "Pist gerçek trafik kurallarına uygun hale geldi. Yarışmacılar, trafik işaretlerine uyacak, kavşaklardan geçecek, duraklardan yolcu alıp indirecek ve park edecek" diye konuştu.

Yarışma, 29 Temmuz'a kadar devam edecek. ​​​​​​​