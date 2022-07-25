Uzay teknolojileri şirketi SpaceX, NASA'nın ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan fırlattığı Falcon 9 roketi ile uzaya 53 Starlink uydusu daha gönderdi.

Yörüngeye fırlatılan Starlink uydu sayısı 2 bin 957’ye ulaştı.

Başarılı fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, Kennedy Uzay Merkezi'nin bir parçası olan ve uzay kumsalı olarak da Cape Canaveral açıklarında Atlantik Okyanusu'nda bulunan alana başarılı şekilde iniş yaptı.

Söz konusu fırlatma SpaceX’in bu yıl yaptığı 33’üncü, temmuz ayındaki 6’ncı görevi oldu.

Jeomanyetik fırtına, SpaceX’in 49 Starlink uydusundan 40’ını düşürmüştü

SpaceX tarafından geçtiğimiz şubat ayında fırlatılan 49 Starlink uydusundan 40’ı güneşten gelen büyük bir radyasyon patlamasıyla tetiklenen jeomanyetik fırtına nedeniyle düşmüştü.

Şirketten yapılan açıklamada, uyduların fırlatılmadan bir gün sonra jeomanyetik fırtınadan etkilendiği belirtilmiş, ilk sistem kontrolleri esnasında bir arıza tespit edilmesi durumunda uyduların hızlı ve güvenli bir şekilde Dünya’ya dönmelerini ve yakılmalarını sağlamak için ilk başta rutin olarak düşük yörüngelere yerleştirildikleri aktarılmıştı.

Starlink, 32 ülkede aktif Starlink projesi ile SpaceX, şu anda 32 ülkede uzaydan internet sağlıyor.

Hizmetin 2023 yılında ise Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor