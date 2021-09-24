Sanal korsanların becerileri, siber saldırı senaryoları ile "HackIstanbul"da ölçülüyor.

TEKNOFEST’in en heyecan verici maratonlarından birinde final turuna girildi.

"Bunlar bizim siber kahramanlarımız"

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Türkiye'nin sınırlarını nasılki savunma sanayi AKINCI'mızla, TİHA'mızla, AKSUNGUR'umuzla koruyorsak bizim dijital vatanımızı siber vatanımızı da yerli ve milli arkadaşlarla korumamız gerekiyor. Biz de onları yetiştiriyoruz. Bunlar bizim siber kahramanlarımız aslında. Biz hep hack olayını kötü olarak algıladık ama biz bunu faydalı olduğunu göstermeye çalışıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yarışmaya 2 bin 400 hacker katıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen uluslararası yarışmaya 2 bin 400 hacker katıldı.

2 gün sürecek finale, ön elemeleri geçmeyi başaran 30 hacker kaldı.

"Değişik platformlarda çalışmalar yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Daire Başkanı Salih Talay da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Nitelikli insan kaynağına erişmek ve insan kaynağının yetkinliklerini geliştirmek ofisimizin temel misyonlarından bir tanesi. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarla tanışıklığımız yarışma vesilesiyle oluşuyor. Daha sonra da bu arkadaşlar değişik platformlarda değişik çalışmalar yürütüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kurumların ve ağların dijital zayıflıklarını ortaya çıkarıyorlar

HackIstanbul'a katılan yarışmacılar, gerçekleştirdikleri siber saldırılarla, kurumların ve ağların dijital zayıflıklarını ortaya çıkarıyorlar.

Ali Taha Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim oluşturduğumuz sanal bir hack İstanbul borsamız var. O borsayı ele geçirmeye çalışacaklar ve oradaki zaafiyetleri bulacaklar. Buldukları zaafiyetler karşısında da puan alacaklar. Peki yarın ne yapacaklar, yarın hepimizin kullandığı yerli ve milli mesajlaşma uygulamamız BiP'i ele geçirmeye çalışacaklar. Oradaki zafiyetleri bulacaklar. Onlara karşı puan alacaklar."

Yaşları 16 ile 34 arasında olan finalistlerden en becerikli olanlar ödüllendirilecek.

