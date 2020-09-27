Gece gündüz demeden çalışıp tasarladıkları projeleri hayata geçirdiler, TEKNOFEST'in onlara sunduğu imkanı en iyi şekilde değerlendirdiler.

Tasarımlarıyla geleceğe ışık tutan öğrenciler, ödüllendirildi.

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te tüm yarışmalar tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Gençler, ödüllerini Bakan Soylu'dan aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilerin emek verdiği tasarımları inceledi.

Roket yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini veren Bakan Soylu, yarışmacılarla birlikte asker selamı verdi.

Bakan Soylu, "Göz bebeğimizsiniz ama başka bir iş daha başarıyorsunuz; siz gençsiniz ama gençlere de rol model oluyorsunuz, iyi rol modeller oluyorsunuz, doğru rol modeller oluyorsunuz ve doğru adımlar atıyorsunuz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye girenlere 3 milyonun üstünde ödül verildi

Birincilik ödülü alan öğrenciler, tasarımlarıyla dikkat çekti.

TEKNOFEST, aynı zamanda proje geliştirmek isteyen gençlere motivasyon da oldu.

[Fotoğraf: AA]

21 kategoride dereceye girenlere 3 milyon liranın üzerinde para ödülü verildi.