TEKNOFEST'te final heyecanı: Dereceye girenler ödüllendirildi
Gaziantep'te düzenlenen dünyanın en büyük Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te final heyecanı yaşandı. Yarışmalar tamamlandı, toplam 21 kategoride dereceye giren genç yeteneklere ödüllerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.
Gece gündüz demeden çalışıp tasarladıkları projeleri hayata geçirdiler, TEKNOFEST'in onlara sunduğu imkanı en iyi şekilde değerlendirdiler.
Tasarımlarıyla geleceğe ışık tutan öğrenciler, ödüllendirildi.
Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te tüm yarışmalar tamamlandı.
Gençler, ödüllerini Bakan Soylu'dan aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilerin emek verdiği tasarımları inceledi.
Roket yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini veren Bakan Soylu, yarışmacılarla birlikte asker selamı verdi.
Bakan Soylu, "Göz bebeğimizsiniz ama başka bir iş daha başarıyorsunuz; siz gençsiniz ama gençlere de rol model oluyorsunuz, iyi rol modeller oluyorsunuz, doğru rol modeller oluyorsunuz ve doğru adımlar atıyorsunuz" dedi.
Dereceye girenlere 3 milyonun üstünde ödül verildi
Birincilik ödülü alan öğrenciler, tasarımlarıyla dikkat çekti.
TEKNOFEST, aynı zamanda proje geliştirmek isteyen gençlere motivasyon da oldu.
21 kategoride dereceye girenlere 3 milyon liranın üzerinde para ödülü verildi.
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