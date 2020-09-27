TEKNOFEST'ten ilham aldılar, robot kuş tasarladılar...

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi olan amca-yeğen, yenilikçi projelerini sergiledi.

Kemalettin ve Habip Demirbaş, geliştirdikleri robot kuş projesi ile tarım arazileri ve havalimanlarından kuş sürülerinin uzaklaştırılmasını hedefliyor.

'Türkiye'de ilk, dünyada da nadir başarılmış projedir'

Kemalettin Demirbaş, "Diğer insansız hava araçlarının karşılayamayacağı bazı özellikler peşinde araştırmalarımızı devam ettirdik. Bu projeyi ancak robot kuş projesinin karşılayacağı kanısına vardık. Türkiye'de ilktir, dünyada da çok nadir başarılmış bir projedir. Bu projeyi daha da geliştirip otonom sistemi haline getirme yolunda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Habip Demirbaş da projeyle ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 aylık bir gelişim süreci oldu tabii ki. Bunun öncesinde ise birçok veri toplama oluşumu içerisine girdik. Nihayetinde Türkiye'de ilk olarak bir robotu kanat çırparak uçurabilmeyi başardık."

Robot kuş kolay kamufle oluyor

Projenin gelecek yıllarda askeri alana yönelik tasarımları da olacak.

Robot kuş projesini diğer insansız hava araçlarından ayıran en önemli özelliği kolay kamufle olması.

Genç girişimciler, projelerinin seri üretime geçirilmesi için destek bekliyor.