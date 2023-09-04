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Bilim Teknoloji
AA 04.09.2023 10:51

TEKNOFEST'te Edirneli öğrencilerin "Robokod" takımı birinci oldu

Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri öğrencilerinin oluşturduğu "Robokod" takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda kendi kategorilerinde birinci oldu.

TEKNOFEST'te Edirneli öğrencilerin "Robokod" takımı birinci oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST yarışmalarında Edirneli öğrenciler başarı elde etti.

Deneyap Kart Robolig Yarışması İlkokul-Ortaokul kategorisinde koordinatör öğretmenleri Belkıs Mıhçı eşliğinde yarışan TED Edirne Koleji, Mehmet Ruşen Erkut Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri Umut Alp, İsmail Baran Köroğlu ve Ali Tuna Oral'dan oluşan "Robokod" takımı, yarışmaya taşkın ve sellere karşı geliştirdikleri erken uyarı sistemiyle katıldı.

Edirneli öğrenciler projeleriyle birincilik elde etti.

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