TEKNOFEST Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'na başvurular devam ediyor

Günümüzde yoğun olarak bilgi teknolojileri alanında kullanılan yapay zeka çözümlerinin sağlık alanında kullanılmaya başlamasıyla dikkat çeken yarışma büyük ilgi görüyor.

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması sağlık alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla düzenleniyor.

Yapay Zeka ile Sağlık alanında geleceğin çözümleri

Yapay zeka çalışmalarının temel amaçlarından biri insanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması, gözetilmesi ve iyileştirilmesidir. Bu nedenle sağlık alanının yapay zeka çözümleri için önleyici, tespit edici, yönetici ve denetleyici gibi pek çok bakış açısı ile ele alınması katma değerli fikir ve çözümlerin gelişmesi için büyük önem taşımaktadır.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen yarışmada gençler Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Lise Seviyesi ve Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Üniversite ve Üzeri Seviyesi olmak üzere iki kategori için yarışacaklar. Yarışma kapsamında takımlardan Bilgisayarlı Görü ile Mamografi Görüntülerinin Analizi, Mamografi Radyoloji Raporlarından Varlık İsmi Çıkarımı ve BI-RADS Kategorisi tahminleme yapmaları bekleniyor olacak. Ayrıca bu yıl takımlardan görüntü işleme ve doğal dil işlemeyi bir arada yapmaları istenecek.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise öğrencileri ve mezunları, lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ile açık öğretim üniversite öğrencileri ve mezunları başvuru yapabiliyor.

Başvuruların 20 Şubat tarihinde sona erdiği yarışmada Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi Lise Seviyesi birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 60 bin TL. Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi Üniversite ve üzeri Seviyesi birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 120 bin TL, üçüncülük ödülü 100 bin TL olarak belirlendi.

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması’ndan doğan başarı hikayeleri

TEKNOFEST 2022 de Sağlıkta Yapay Zeka Yarışmasına katılan Nevasoft Takımı 3.lük derecesi elde etti. Nevasoft, tıbbi laboratuvarlardaki tanı çözümleri için yenilikçi yazılım ve cihazlar geliştiriyor. TEKNOFEST Girişim Programı mezunlarından da olan Nevasoft, kan hastalıklarının teşhis sürecinde kan numunelerinden elde edilen tıbbi sonuçları yapay zekâ ile analiz eden yazılım projesiyle 36 Milyon TL değerleme üzerinden kitlesel fonlamada 4 Milyon TL yatırım aldı.

TEKNOFEST 2023 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışmasına katılan HEVI AI, en güncel derin öğrenme yöntemlerini kullanarak radyolojik görüntülerde tanıya yardımcı sistemler geliştiriyor. Bu sayede radyologların ve dolayısıyla hastanelerin kapasitesini arttırmakta, raporlamalarını hızlandırmakta ve hataları azaltarak daha yüksek doğruluk sağlanıyor.

Hevi AI, 37 hastaneye hizmet vermekte ve 340 bin dolardan fazla gelir elde etmektedir. TEKNOFEST İzmir'de derece alan Hevi AI, Take Off 2023 de aldığı ödül ile de Web Summit Qatar'a katılım ödülünün sahibi olmuştur.