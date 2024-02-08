Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvuru süreci başladı

Deneyap Teknoloji Atölyelerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 139 atölyede on binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya kadar 11 farklı eğitim veriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan atölyelerde yer almak isteyenler için başvurular başladı.

Toplam 139 atölye, 262 derslik ve 20 bini aşkın öğrenci kapasitesine sahip Deneyap Teknoloji Atölyelerinde halihazırda 4 bin 541 eğitmen öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Öğrenci ve eğitmen seçimlerinden eğitim içeriklerine, atölyelerde kullanılan malzemelerden atölye konseptine kadar çocukları aynı imkanlarla buluşturan atölyelere başvurular 25 Şubat'ta sona erecek.

Başvuran adaylar, öncelikle e-sınava katılacak. Bu sınavda başarılı olan belirli sayıdaki aday, ikinci adım olan çevrim içi eğitim ve görev tamamlama aşamasına, burada başarılı olanlar da "uygulama sınavına" davet edilecek. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.

e-sınav sorularında adayların; muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülecek. Sınavda adaylara matematik, fen, algoritma ve genel kültür konularından oluşan toplam 40 soru sorulacak.

Eğitimler 11 farklı program başlığında 36 ay sürüyor

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmek isteyen adaylar özgün fikirlerini ortaya çıkaran, aynı zamanda teknik bilgilerini de kullanabilecekleri proje temelli aşamalardan geçiyor.

Öğrencilerin kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli becerileri dikkate alınarak değerlendirmeleri yapılıyor.

Atölyelere 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta okuyan öğrencilerden e-sınav için başvuru alınacak. Öğrenci seçme sınavı için başvurular ise www.deneyap.org ve www.t3kys.com adresinden yapılabilecek. Adaylar başvuru sürecini Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden takip edebilecek.

Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir topluma dönüşmesini amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise olmak üzere iki farklı düzeyde eğitimler veriyor.

Eğitim süreci, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere 2 aşamadan oluşuyor. Atölyelerde tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri yüz yüze; yazılım teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve mobil uygulama dersleri ise çevrim içi eğitim olarak veriliyor.

Atölyelerin 11'i ortaokul, 11'i lise seviyesi olmak üzere toplam 22 kitap yayını da bulunuyor. 11 farklı program başlığında 36 ay süren bu eğitimler öğrencilere tamamen ücretsiz olarak sunulurken, öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyelerine katılabilmesi için aşamaları başarıyla tamamlamaları gerekiyor.

Atölyelerde eğitim alan öğrenciler teknoloji alanında aldıkları eğitimleri, bilgi ve tecrübeleri kullanarak her eğitim sonunda proje şenliklerine katılıyor. Bu şenliklerde öğrenciler özgüven kazanarak takımlarını kurup mentorları eşliğinde ulusal ve uluslararası olmak üzere TEKNOFEST gibi yarışmalara hazırlanıyor.

Eğitimlere paralel olarak Deneyap öğrencilerinin sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla teknik ve bilimsel geziler, piknik ve kamp programları da gerçekleştiriliyor.