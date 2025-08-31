TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi

Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan'ın ufkunda bir TEKNOFEST'i daha tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Etkinlikte sadece projelerin yarışmadığını kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

"Burada Türkiye'nin üreten ve düşünen gençlerinin, TEKNOFEST kuşağının çelikten iradesi, parlak zekası ve tam bağımsızlık tutkusu hayat buldu. Teknofest kuşağı vizyonuyla ufkumuzu açan, Milli Teknoloji Hamlemizin lideri, Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ata yadigarı Savarona'nın en zarif biçimde restore edilerek, yeniden denizlerimize ve milletimize kazandırılmasına vesile olan kıymetli Hanımefendi'ye hassaten teşekkür ediyorum. Buradaki muazzam sinerjinin ortaya çıkmasındaki güçlü ortaklıkları için Milli Savunma Bakanlığımıza, huzurumuzun teminatı olan İçişleri Bakanlığımıza ve ev sahibimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Bayraktar, başarının ardında büyük bir gayretle çalışan görünmez kahramanlar olduğuna dikkati çekerek, "Bu ruhu ayakta tutan TEKNOFEST paydaşlarımıza, TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmalarımızın yürütücüleri olan ASELSAN, ROKETSAN ve ASFAT’a, tüm katılımcı kurumlarımıza ve T3 Vakfı'ndaki fedakar ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve elbette, Mavi Vatanımızın sahipsiz olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren, karadaki bir karış toprağımız neyse denizdeki bir avuç suyumuzun da aynı mukaddes emanet olduğunu ilan eden, aziz milletimize en içten şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

En büyük alkışa gençlerin layık olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler atölyelerde sabahladınız, kod yazdınız, dalgalarla boğuştunuz ve hayallerinizin peşinden koştunuz. Otonom su altı araçlarından, insansız deniz sistemlerine kadar geliştirdiğiniz projelerle, Türkiye'nin gelecekteki parlak hikayesine ortak oldunuz. Barbaros'un torunlarının, Piri Reis'in mirasını ayağa kaldıranların 21. yüzyılda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler bu aziz milletin maziden atiye uzanan en sağlam köprüsüsünüz. Burada sergilediğiniz her fikir, tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır. Sizin akıl ve alın terinizin olmadığı hiçbir zafer kalıcı değildir. Bu güzel ülkenin gelecekteki hikayesini de sizler, güneş yüzlü gençler yazacak. Her birinizi yürekten alkışlıyorum."

Bayraktar, her bitişin yeni bir başlangıç olduğunu anlatarak, katılımcıları 17-21 Eylül'de TEKNOFEST İstanbul'a davet etti.

"Etkinlik gençlerin Mavi Vatan'a sevgilerini ve farkındalıklarını pekiştirdi"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TEKNOFEST Mavi Vatan'ın gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmakla kalmadığını, özellikle Mavi Vatan'a olan sevgilerini ve farkındalıklarını pekiştiren bir platform olduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, "Gençlerimizin teknoloji alanındaki başarıları Mavi Vatan'a sahip çıkma bilinci ile birleştiğinde Türkiye'nin denizlerdeki gücü daha da artacaktır. Burada sergilenen emek ve bilgi birikimi, gelecekte çok daha gelişmiş deniz sistemlerinin Türk mühendisleri tarafından tasarlanacağının güçlü bir göstergesidir." dedi.

Mavi Vatan'ın sadece jeopolitik bir kavram değil, aynı zamanda insanların denizle olan strateji ve tarihi bağını temsil ettiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Bu kapsamda denizlerdeki egemenliğimizi pekiştirmek için teknolojiyle donanmış bir donanmanın ve bu donanmayı şekillendirecek genç beyinlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Mavi Vatan ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatinin korunmasının yanı sıra doğal kaynaklarımızın güvence altına alınması ve deniz hakimiyetimizin sürdürülebilir kılınması için stratejik bir öneme haizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"36 adet platformun inşası aynı anda sürmektedir"

Tatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Deniz Kuvvetleri olarak, kuruluş tarihimiz olan 1081'den bu yana 944 senelik geçmişimizden aldığımız güç ile hareket ederek milli ve yerli savunma sanayisi savunma ürünü gemi ve silah sistemleri ile güçlenmeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, milli denizaltılarımızdan uçak gemimize kadar tam 36 adet platformun inşası aynı anda sürmektedir. Bu başarı dünyada sayılı örneklerden biridir. Gelişmiş denizaltılar, milli inşa edilen gemiler ve ileri teknolojilerle donanmış donanmamız Mavi Vatan'da etkinliğimizi artırarak ülkemizin güvenliğini sağlamaktadır."