TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları başladı

Uluslararası ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, bu yıl TEKNOFEST kapsamında 12 – 17 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplam 631 takımın başvurduğu organizasyonda, rapor ve video değerlendirmeleri sonucu başarılı bulunan 73 takım yarış alanına girmeye hak kazandı.

Takımlar TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yer alan pistte kıyasıya yarışacaklar.

Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada, öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik ediliyor.

1 Milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lise öğrencileri katılıyor. Yarışmada dereceye girenlere 1 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek.