Yapay zeka destekli projeler geliştiren öğrenciler TEKNOFEST'te yarıştı

"Türkçe Doğal Dil İşleme" alanında uluslararası teknoloji markaları oluşturulması amaçlanan yarışmada, Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphaneler ile veri kümeleri geliştirmeye katkı sağlayacak çalışmalarla teknoloji farkındalığı artırılıyor. Öğrenciler veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme konularında projeler geliştirdi.

"Serbest" ve "Doğal Dil İşleme Senaryosu" kategorilerindeki sunumları değerlendirme sürecine giren yarışmacılardan finale kalanların, yeniden sunumlarını yaptıkları yarışmada, dereceye giren takımlara toplamda 480 bin lira ödül verileceği ve yarışmanın sonuçlarının ilerleyen günlerde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3) internet sitesinden yayınlanacağı bildirildi.

"Türkiye'nin büyük dil modeli 'T3 AI' hakkında da bir çalışma başlattık"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST'e başvuruların 2024'te 1,6 milyona ulaştığını söyledi.

Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nın kendileri için önemli olduğunu aktaran Hıdır, "Bizim için en önemli yarışmalardan birisi. Bunu genellikle çevrimiçi olarak düzenliyorduk ama bu yıl ilk defa yüz yüze gerçekleşti. Bu anlamda da bu atmosferi fiziki olarak teneffüs etmenin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yapay zekanın düzgün kullanılarak yaşamın her alanında işleri kolaylaştıracak ürünler yapılmasının kıymetli olduğunun altını çizen Hıdır, yapay zekanın hayatın her evresinde olduğunu belirtti.

Selçuk Bayraktar'la beraber Türkiye'nin büyük dil modeli 'T3 AI' ile beraber çalışmalar yürüttüklerine değinen Hıdır, "Türkçe veri setinin hem kaliteli hem de dengeli bir veri seti oluşturması kıymetli. Teknolojinin hayatımızın birçok alanına dokunan ürünlerini geliştirmek kıymetli birçok alanda yapılacak çalışmaları sizler gerçekleştireceksiniz. Burada eğitim, hukuk ve sağlık gibi alanlarda ürün geliştirmenizi bekleyeceğiz. Bizim 'T3 AI'di modelimizi kullanarak ürünler geliştirmenizi bekliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de yarışmaya katılan gençlere kendileriyle Türkiye'yi, kültürü ve diliyle çok daha ileriye götüreceklerini ifade etti.

Bütün bilim dallarının merkezinde dil olduğunu vurgulayan Mert, "Çalıştığınız konularla ilgili ülkemiz çok iyi noktada ama sizlerle daha iyiye gidecek. Bütün bilim dallarının merkezinde dil vardır. Şu an sahip olduğunuz bütün bilgileri siz Türkçe'yle öğrendiniz ve öğreteceksiniz. Türkçe varsa varsınız yoksa yoksunuz. Kültümüzü de kimliğimizi de dinimizi de her bilim dalına ait bilgileri de biz Türkçe'yle öğrendik. Onun için bunun kıymetini bilmeliyiz sudaki balık gibiyiz gerçekten bunun farkında değiliz." dedi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise Bilişim Vadisinin amacının gençlere hizmet olduğunu anlattı.

Tüzgen, "Varlık sebebimiz sizlere hizmet etmek. Sizlerin teknoloji geliştirmesini kolaylaştırmak. Gelecekte kendi işlerinizi, ülkemize hizmet edecek kendi işlerinizi kurmanızı, teknoloji geliştirmenizi, Türkiye'de teknoloji geliştirme kültürünü yaygınlaştırmak için biz çalışıyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan bir tanesi TEKNOFEST paydaşı olarak bu yarışmalara ev sahipliği yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Program yarışmaya katılan gençlerle fotoğraf çekimi ile sona erdi.