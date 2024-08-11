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Bilim Teknoloji
AA 11.08.2024 16:37

Astronot Atasever: Mikro yer çekiminde iddialı deneyleri hayata geçireceğiz

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, bir sonraki insanlı uzay misyonuna kadar uzayda gelişecek ekonomik ekosistemden Türkiye'nin maksimum payı alabilmesine yönelik çalışmalara odaklanacaklarını belirterek, "Mikro yer çekimi araştırmalarına hız kesmeden devam ederek çok daha iddialı deneyleri hayata geçireceğiz" dedi.

Astronot Atasever: Mikro yer çekiminde iddialı deneyleri hayata geçireceğiz

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği için gittiği Bursa Uludağ'da değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin tam bir şenlik havasında geçtiğine işaret eden Atasever, katılımcıların, çeşitli kurumların bilim merkezlerinin stantlarını ziyaret etme ve oradaki etkinliklere katılma şansı bulduğunu anlattı.

Atasever, etkinlik boyunca gece gündüz saatlerinde gökyüzü gözlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirerek, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen her yaştan katılımcıya gökyüzünü sevdirdiklerini, ışık kirliliğinin mümkün olduğunca az olduğu bir ortamda teleskop istasyonlarında gezegenleri, yıldız kümelerini, galaksi ve bulutsu yapıları gözlemleyip onlara yönelik ilgilerini artırmaya katkı sunduklarını söyledi.

Gelecek yıllarda Türkiye'nin uzay alanında yapacağı çalışmalar için insan kaynağını oluşturacak buradaki gençlerin bu alanlara ilgi duymasının oldukça kıymetli olduğunu belirten Atasever, "Bizim etkinliğe başvuru yapan 15 bin kişiye sorumluluğumuz var. Onlara gerçekleştirdiğimiz misyonları anlatmak, o misyonların ülkemize ve onların hayatlarına ne katacağına yönelik perspektifi kazandırmak ve onlarla bir bağ kurmak noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan sonra da gökyüzü gözlem etkinliklerine katılmayı ve gençlerimizle bu tür şenliklerde buluşmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Gençleri TEKNOFEST için Adana'ya bekliyoruz"

Atasever, bu yıl 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek Türkiye'nin havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e de katılacağını aktardı.

Bugüne kadar gerçekleştirilen TEKNOFEST'lerle gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'ni benimsediğini dile getiren Atasever, şu değerlendirmede bulundu:

"Amaçladığımız, teknoloji geliştiren, üreten, düşünen, analiz eden, sorgulayan nesil Türkiye'de oluşmaya başladı. Benim temennim, bu ilginin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi. Ülkemizin farklı bölgelerinde TEKNOFEST'leri gerçekleştirerek, ülkemizde yaşayan milyonlarca gencin gelecek planlarına teknolojik bir perspektif kazandırmak istiyoruz. Uzay misyonlarımızı gerçekleştirdikten sonra başlayan topluma ve gençlerimize uzayı sevdirme noktasındaki asıl misyonumuz için onlarla buluşmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki teknoloji meraklısı gençleri Adana'ya bekliyor, TEKNOFEST'te onlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz."

"Deneylerin analiz süreci devam ediyor"

Atasever, Milli Uzay Programı içerisinde kendilerine yüklenen görevlerin başarıyla tamamlandığına işaret ederek, icra ettikleri bilimsel deneylerin analiz süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Gelecekte bu deneylerin üzerine eklenebilecek yeni çalışmalara ilişkin adımlarının devam ettiğini belirten Atasever, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin insanlı uzay misyonlarının, bütün devlet büyüklerimizin dile getirdiği üzere devam etmesi planlanıyor. Yeni insanlı uzay misyonumuz gerçekleşene kadar da mikro yer çekiminde deneyler yapmak istiyoruz. Bu noktada akademi ve özel sektörümüzde farkındalık oluşmaya, mikro yer çekiminin sunduğu özel ortamdan nasıl faydalanabiliriz diye kurumlarımız düşünmeye ve yeni projeler üretmeye başladı. Bir sonraki insanlı uzay misyonuna kadar uzayda gelişecek ekonomik ekosistemden Türkiye'nin maksimum payı alabilmesine yönelik çalışmalara odaklanacak ve bu alandaki her türlü gelişmenin takipçisi olacağız. Bu süreçte, mikro yer çekimi araştırmalarına hız kesmeden devam ederek oradan yeni bilgiler öğrenip, çok daha iddialı deneyleri hayata geçireceğiz.

Önümüzdeki yıllarda, gerçekleştirdiğimiz bu uzay misyonları sayesinde edindiğim tecrübeleri gençlerimize aktarmaya, geleceğin astronotları, uzay mühendisleri olmaları noktasında onları teşvik etmeye devam edeceğim. Ayrıca, Türkiye için gerçekten önemli potansiyel alanlardan olan mikro yer çekimindeki üretim faaliyetlerine yönelik de geçmişten gelen mühendislik eğitimim ve uzay teknolojileri alanında edindiğim iş tecrübesini kullanarak Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacak projelerin içerisinde olmak istiyorum."

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