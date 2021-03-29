Öğrencilerin uzay teknolojileri ve roket bilimi alanlarına olan ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için başvurular sona erdi. Bu yıl 4'üncü kez öğrencileri ağırlayacak olan Roket Yarışması'na, rekor sayıda başvuru gerçekleşti.

TEKNOFEST Roket Yarışması için toplamda 544 takım başvuru yaptı. En fazla başvuru "orta irtifa" kategorisinde 296 takım ile gerçekleştirilirken, bunu 223 başvuru ile "lise" kategorisi takip etti. 21 takım "yüksek irtifa" kategorisi için başvururken, 4 takım bu yıl ilk defa açılan "zorlu görev" kategorisine başvurularını yaptı.

T3 Vakfı çatısı altında, Roketsan ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü yürütücülüğünde gerçekleştirilen Roket Yarışması, 1-12 Eylül'de Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek. Dereceye giren takımlar ise 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST'te duyurulacak.

Takımlar 4 farklı kategoride yarışacak

Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin takım olarak katılımına açık olan yarışmada 4 farklı kategori yer alıyor. Yarışma lise, orta irtifa, zorlu görev ve yüksek irtifa kategorilerinden oluşuyor.

Yarışmada temel olarak, takımların tasarlayıp ürettikleri roketlerin hedef irtifaya erişmesi, roket içerisinde taşınan asgari 4 kg’lık faydalı yükün roketten çeşitli yöntemlerle ayrılması; hem roket bileşenleri hem de faydalı yükün paraşütle yere sağlam indirilerek kurtarılması hedefleniyor.

Takımlar 3 rapor hazırlayacak

Takımların, Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu ve Atış Hazırlık Raporu olmak üzere 3 farklı rapor hazırlamaları bekleniyor.

Ön Tasarım Raporlarının değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleşecek ön eleme sonrası maddi destek almaya hak kazanan takımlar, Kritik Tasarım Raporu sonuçlarına göre belirlenecek. Takımlar, tasarımlarını yayımlanan Motor Kataloglarından seçecekleri bir roket motoruna göre yapabilecek.