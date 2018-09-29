Tarım üretiminde bir ilk: Organik ve ekonomik "nano sıvı gübre"

Çiftçileri zorlayan organik gübre maliyetlerine Sakarya Üniversitesinde üretilen ilk yerli ve milli "nano sıvı gübre" çare olacak. Üretilen ileri teknoloji gübre, aynı zamanda organik ve uygun fiyatlı olma özelliğine sahip.

Geleneksel amonyum nitrat gübresi toprakta organik madde miktarını azaltıyor, canlıların aktivitesini yok ediyordu. Üstelik bomba yapımında da kullanıldığı için yasaklandı. Nano sıvı gübreyle toprakta mineral kayıpları da olmayacak.

Aynı zamanda çevre dostu

Toprakta kalıntı bırakmayan, organik ve verimli olan bu gübre damlama sulama yoluyla toprağa veriliyor. Toprağa ve mikroorganizmalarına zarar vermeyen yavaş salınımlı gübre, çevre dostu olarak da tanımlanıyor.

Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, nano sıvı gübre için şunları söyledi:

"Ekolojik olarak daha uygun, toprağın yapısını bozmayan, canlılara zarar vermeyen bir gübreyle daha güzel verimler yakalamak mümkün oldu."

Sakarya Üniversitesi Teknokent bünyesinde üretilen nano sıvı gübrenin kullanımının daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber